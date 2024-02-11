清潔婦腳趾截肢連水費也繳不出 警方春節送暖助她一家過好年

中正一分局仁愛路派出所長張育銘前往醫院慰問。（記者王冠仁翻攝）

2024/02/11 14:42

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市一名60歲清潔婦，日前因為腳趾受傷，未妥善照顧傷口，導致腳趾潰爛截肢住院，她兒子為了照顧母親，也丟了餐飲工作，母子倆雙雙失業，經濟狀況困頓，甚至一度連家中數百元水費也繳不出來。北市警中正一分局仁愛路派出所長張育銘輾轉得知此事後，在春節期間前往醫院探視這對母子，並協助向區公所提出救助金申請，讓弱勢家庭也能過一個好年。

北市警局仁愛所長張育銘及警員王士豪，在農曆年前透過台大醫院社工室得知，院內有一對母子生活困頓、急需協助。

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張育銘及王士豪前往醫院病房探視，原來這名婦人平日以做清潔工維生，兒子則於餐飲業服務。農曆年前婦人因腳趾受傷未妥善處理傷口，最終導致腳趾潰爛而截肢住院治療；兒子因擔心母親病況，近期都請假於院內照料母親生活起居，因而遭解雇丟了工作。母子雙雙失業，家中經濟頓失依靠、存款見底，就連基本的水費也無法如期繳納而遭斷水。

張育銘得知內情後，隨即送上物資、紅包慰問，並協助整備相關資料轉報中正區公所，申請相關急難救助費用。

中正一分局表示，春節期間的「加強重要節日安全維護工作」除了治安平穩、交通順暢外，「民眾安心、為民服務」也是工作重點，警方將持續秉持著「以民為本」的同理心，盡其所能給予弱勢族群關懷及協助，發揮人飢已飢、人溺已溺之精神，將愛心傳播到各個角落，讓生活有困難的民眾也能獲得關懷及照顧。

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