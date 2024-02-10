玉山初一山難！1領隊墜谷400米亡 積雪添救援難度

據氣象署資料顯示，玉山今（10）日積雪尚有8公分，呈現一片冰天雪地景象。（圖由氣象署提供）

2024/02/10 19:39

〔記者謝介裕／南投報導〕玉山又發生登山意外！來自北部的徐姓男子一行4人，今日從玉山國家公園塔塔加登山口入山挑戰「南二段」，惟年約30歲的徐男在玉山風口（地名）下切八通關路段時，因冰天雪地的險峻環境，不慎摔落3、400公尺深的山谷罹難，預計明（11）日視天候狀況申請空勤直昇機奧援吊掛運送下山。

據氣象署資料，今大年初一（10日）上午6點半左右，玉山北峰出現攝氏零下7.4度低溫，而此次發生山友墜谷意外的玉山風口也僅攝氏零下5.5度，包辦全台今天最低溫前2名。

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南投縣消防局表示，此次墜谷罹難的徐姓男子，與其3名友人組成登山隊伍，由徐男擔任領隊，打算費時6天攀登南二段，今從玉山園區塔塔加登山口入山，預計15日從台東縣向陽下山。

儘管今天玉山並未降雪，但強烈冷氣團持續發威下，目前積雪還有8公分，且鐵鍊、指示牌等登山設施，也都被白雪覆蓋，連群峰也都白了頭，呈現一片冰天雪地景象，更增添登山困難度。

南投縣消防局及玉管處表示，今日午後接獲報案，確定墜谷者已罹難，雖感到難過，但礙於意外現場冰天雪地環境，加上天色也愈來愈昏暗，基於安全考量，搜救人員將於明（11）日清晨5點出發上山，並叮嚀另外3人要尋找合適地點紮營過夜，待明日會合後，再申請直昇機就罹難者進行吊掛作業，但能否順利進行，仍得視天候狀況而定。

玉管處說，「南二段」路程主要在中央山脈主脊上縱走，沿途造訪百岳名山達10座之多，是一條極具高難度的登山路線，如今因冷氣團來襲，沿線步道有的積雪或結冰、結霜，更充滿危險性，因此呼籲民眾前來玉山園區攀登前，一定要備妥雪地裝備，並做好風險評估，才可避免類似意外發生。

玉山主峰及石碣被積雪覆蓋白了頭。（圖由玉管處提供）

玉山主峰線與風口之間的鐵鍊、指示牌等設施，也都被積雪覆蓋，更增添攀登的困難度。（圖由玉管處提供）

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