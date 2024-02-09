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超嚇人！保時捷衝撞14輛車開上車頂 撞擊瞬間曝光

一輛保時捷高速失控撞倒電線桿，連續衝撞路邊14輛、汽機車，還開上2輛路邊停放的車輛，現場混亂嚇人。（民眾提供）

一輛保時捷高速失控撞倒電線桿，連續衝撞路邊14輛、汽機車，還開上2輛路邊停放的車輛，現場混亂嚇人。（民眾提供）

2024/02/09 23:03

〔記者蔡淑媛／台中報導〕除夕不平靜，台中市南區今天凌晨發生一起嚴重車禍，一輛保時捷高速失控撞倒電線桿後，連續衝撞路邊14輛、汽機車，還開上2輛路邊停放的車輛，現場一片混亂。車上2名年男子疑似聽到救護車聲就落跑，現場滿地碎片，整個過程也都被路口監視器拍下，事隔10小時才到案說明，聲稱因為身體不舒服才離開。

事故發生在今天凌晨4點多，這輛保時捷沿德富路由南往北方向直行，行經德富路296號前，疑似車速過快，失控撞上右側電線桿，接著撞向停在路邊的11輛機車，機車如骨牌倒地，再撞上3輛汽車，車輛直接開上車頂卡住才停下，強大的撞擊力，現場散落一地零件，景象駭人。

警方到場後不見駕駛，調閱監視器發現駕駛和乘客徒步離開現場，目擊者透露，車內2名疑似肇事男子聽到救護車到場就跑掉，警方追查後通知駕駛30歲吳姓男子及乘客29歲堂弟到案，2人酒測值均為0，吳男解釋，因為身體不舒服所以先離開。

警方表示，肇事逃逸依「道路交通管理處罰條例」依法可處1000元至3000元罰鍰，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，另外警方亦將持續釐清查明案情，如發現有不法情事絕對依法究辦。

一輛保時捷高速失控撞倒電線桿，連續衝撞路邊14輛、汽機車，還開上2輛路邊停放的車輛，現場混亂嚇人。（民眾提供）

一輛保時捷高速失控撞倒電線桿，連續衝撞路邊14輛、汽機車，還開上2輛路邊停放的車輛，現場混亂嚇人。（民眾提供）

一輛保時捷高速失控撞倒電線桿，連續衝撞路邊14輛、汽機車，還開上2輛路邊停放的車輛，現場混亂嚇人。（民眾提供）

一輛保時捷高速失控撞倒電線桿，連續衝撞路邊14輛、汽機車，還開上2輛路邊停放的車輛，現場混亂嚇人。（民眾提供）

保時捷車內２名男子疑肇事後離開。（民眾提供）

保時捷車內２名男子疑肇事後離開。（民眾提供）

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