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2/9大樂透、今彩539頭獎摃龜！春節大紅包開出24組

今（9日）春節大紅包開出24組，大樂透與今彩539頭獎雙雙摃龜。（台彩提供；本報合成）

今（9日）春節大紅包開出24組，大樂透與今彩539頭獎雙雙摃龜。（台彩提供；本報合成）

2024/02/09 22:26

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月9日）開獎的第113000014期大樂透、第113000034期今彩539頭獎均摃龜；第113000014期春節大紅包開出24組，還有272組尚未開出，將於下期（10日）繼續加開大紅包獎項。

第113000014期大樂透中獎號碼「03、07、16、20、25、30，特別號：37」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得200萬4787元；參獎共135注中獎，每注可得38萬100元；肆獎共271注中獎，每注可得1萬2201元；伍獎共5995注中獎，每注可得2000元；陸獎共7338注中獎，每注可得1000元；柒獎共7萬1279注中獎，每注可得400元；普獎共10萬1687注中獎，每注可得400元。

第113000014期49樂合彩中獎號碼為「03、07、16、20、25、30」，四合摃龜；三合共113注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3102注中獎，每注可得1250元。

第113000014期春節大紅包中獎號碼為「08、11、14、24、25、31、34、38、41」，只要對中任6個號碼就可以獲得「春節大紅包」獎項，今日計開出24組共29注中獎，其中19組為單注中獎，可得獎金100萬元，5組為2注均分，各得獎金50萬元。本期開出24組，還有272組尚未開出，將於下期繼續加開大紅包獎項。

第113000034期今彩539中獎號碼為「06、20、22、36、37」，頭獎摃龜；貳獎207注中獎，每注可得2萬元；參獎7891注中獎，每注可得300元；肆獎8萬9779注中獎，每注可得50元。

第113000034期39樂合彩中獎號碼為「06、20、22、36、37」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合189注中獎，每注可得1萬1250元；二合8541注中獎，每注可得1125元。

第113000034期3星彩中獎號碼為「141」，壹獎76注中獎，每注可得5000元。

第113000034期4星彩中獎號碼為「9466」，壹獎3注中獎，每注可得5萬元。

相關連結請見︰

第113000014期 「春節大紅包」之84組號碼組合對中情形

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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