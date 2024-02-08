得不償失！ 新竹市白牌車賺100遭罰10萬！

不要因小失大！新竹市監理站和警方日前在新竹火車站查獲白牌車，白牌車為賺100元，卻遭開罰10萬元。（新竹市監理站提供）

2024/02/08 18:28

〔記者洪美秀／新竹報導〕因小失大！新竹市白牌車違法攬客，賺100元罰款10萬元。新竹市監理站偕同新竹市警察局交通隊年前組監警聯合稽查小組，在新竹火車站前成功攔查收取100元車資的違規營業車輛1輛，並依法處罰駕駛人10萬元罰鍰，吊扣駕駛執照4個月，及違規營業之車輛吊扣汽車牌照4個月。

新竹市監理站表示，白牌車目前多以成立Line群組攬客或電話預約接送客人，為守護民眾乘車安全及落實運輸業市場的監管機制，監理站會同警察局交通隊在轄內重要運輸場站及民眾舉報白牌車出沒地點加強巡查。經查獲違反個人以自用小型車違法經營計程車客運業，將依公路法第77條第2項規定加重處罰10萬元以上20萬元以下罰鍰，其非法營業之車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照。

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新竹市監理站站長周景朗表示，白牌車為一般自用車，駕駛資格、車輛安全及保險等未受計程車相關規範，駕駛人、車輛及保險易存有違規情事；由於白牌車暗藏乘車風險，適逢農曆新年期間到來，監理站呼籲民眾過年連假期間勿因貪圖一時方便搭乘白牌車，以確保乘客安全及權益，且要看清楚車牌「白底紅字」，才是合格的計程車。

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