直通國台辦！配合中共製假民調 「記者」與「民調專家」起訴

「元丰傳媒」去年12月20日刊出「記者林獻元」撰文「決戰2024最新總統民調」，指國民黨的「侯康配」已經領先民進黨「賴蕭配」，其實都是假民調，林獻元與自稱是「民調專家的蘇雲華都被台中地檢署起訴。（圖擷取自元丰傳媒）

2024/02/08 13:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕身兼記者與「指動新媒體傳播有限公司」負責人林獻元，去年11、12月總統與立委選舉期間，與靜宜大學企管系副教授退休的蘇雲華（自稱民調專家），涉嫌受中共國台辦新聞局長暨發言人陳斌華等人指示，還收中共人民幣13萬餘元（台幣58萬餘元），捏造不實的大選民意調查共9次，透過網路媒體進行「認知作戰」，台中地檢署今天依違反總統副總統選舉罷免法與反滲透法起訴2人。

此案最瞎的是，林獻元與蘇雲華捏造的第9次假數據，林再把假數據傳給國台辦發言人等中共幹部，由中共幹部亂調數據，把捏造數據中的國民黨侯趙配亂加2％，讓侯趙領先民進黨賴蕭配。

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起訴書指出，林獻元與蘇雲華都是中華民國國民，林獻元於2023年4月間，受中國共產黨福建省委員會的林姓幹部等人邀請，到中國廈門旅遊，林邀請蘇雲華一起去，返台之後，林獻元成立「指動新媒體傳播有限公司」，以及「元丰傳媒」網路媒體，他並與蘇約定，以每次10萬元，製造共15波的總統大選假民調（共150萬元），再由蘇雲華透過自己發明的「民調延伸法」，分別於去年10月12日、20日與29日，以及11月3日、11日與17日，製造6波不實民調交給林獻元發布（第6次因藍白合作破局而未發布）。

上述假民調的目的，是暗示藍綠兩陣營總統候選人選情緊繃，泛藍應放棄支持度落後的柯文哲（棄保），有趣的是，林獻元想向中共請款，卻發現蘇雲華假造的數據中，國民黨侯友宜的支持度不好看，於是自行把侯友宜的支持度上調1.5％（21％變成22.5％），把賴清德支持度降低1.5％（28.22％變成26.72％），將此數據發布於「藍雀新傳媒」等網路媒體。

起訴書指出，蘇雲華宣稱要在北中南各選火車站隨機訪問民調，但他沒有做，而是在去年11月底至12月初，自己捏造國民黨侯友宜與趙少康支持度33.22％，已經領先民進黨賴清德與蕭美琴32％的假民調，再由林獻元發布於「元丰傳媒」、「藍雀新傳媒」等網路媒體，並由部分主流媒體轉載，蘇還喜孜孜用LINE告訴林獻元，「我們的民調終於上了主流媒體」。

林獻元於去年12月9日，再把上述假民調，用微信傳給中共國台辦新聞局長暨發言人陳斌華，還向林斌華分析說，國民黨與民進黨雙方差距不大，勝負還是看雙方最後努力，以及尚未決定的選民（指未表態的選民），之後，林獻元又向中國共產黨福建省委員會的林姓幹部報告，預計12月13日之後，要製作第9與10波假民調，其中，第9波假民調中，還接受中共幹部的指示，將把捏造數據中的國民黨侯趙配亂加2％，從31.05％增至33.05％，領先民進黨賴蕭配。

中檢認為，兩人涉嫌觸犯反滲透法，以及總統副總統選舉罷免法第90條第 1、 3 項，意圖營利受滲透來源之指示、委託、資助而意圖使特定候選人當選或不當選，以文字、圖畫傳播不實事項罪，據此提起公訴。

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