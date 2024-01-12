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首頁　>　政治

受中國指示 偽造發布八次民調 民調專家請回 高分院發回重裁

2024/01/12 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕身兼記者與「指動新媒體傳播有限公司」負責人的林獻元，涉嫌受中共官員指示，與自稱民調專家蘇雲華，合作製造總統大選的假民調八次，透過網媒發布進行「認知作戰」，台中地檢署上月廿一日依觸犯反滲透法等罪嫌，向台中地方法院聲請羈押禁見兩人，法官裁定林羈押禁見，蘇則請回；檢方針對蘇男部分提起抗告，高等法院台中分院昨天發回台中地院重新裁定。

認知作戰干擾選舉 涉觸犯反滲透法等罪

台中地檢署去年底偵辦此案，認為記者林獻元涉嫌接受中國「中共福建省委員會」官員指示，與自稱大學教授、民調專家的蘇雲華合作，宣稱要在北中南的車站隨機抽樣訪問各三百位選民（共九百人），但實際上卻沒有訪問，而是偽造八次的假民調數據，發布於「指傳媒」網路媒體，或以「指動新媒體傳播有限公司」名義，發布於「元丰傳媒」、「藍雀新傳媒」等網路媒體，企圖透過「認知作戰」干擾台灣選舉。

這些依假民調所報導的內容，包括上月初，國民黨的侯康配微幅領先民進黨賴蕭配，大幅領先民眾黨的柯吳配，因藍營支持者不願表態，否則支持度將大幅領先綠營等。

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