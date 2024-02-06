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2/6今彩539頭獎開1注！800萬獎落高雄 春節大紅包開出26組

今晚（2月6日）開獎的第113000032期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

今晚（2月6日）開獎的第113000032期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

2024/02/06 22:18

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月6日）開獎的第113000032期今彩539頭獎開出1注，由高雄市新興區復興一路70之16號1樓「鼎勝彩券行」開出；第113000011期大樂透頭獎摃龜。

第113000032期今彩539中獎號碼為「06、13、16、32、39」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共158注中獎，每注可得2萬元；參獎共6228注中獎，每注可得300元；肆獎共76209注中獎，每注可得50元。

第113000011期大樂透中獎號碼「14、19、23、26、34、40，特別號：05」，頭獎摃龜；貳獎3注中獎，每注可得126萬3024元；參獎共90注中獎，每注可得4萬5339元；肆獎共216注中獎，每注可得1萬2144元；伍獎共3845注中獎，每注可得2000元；陸獎共5387注中獎，每注可得1000元；柒獎共53811注中獎，每注可得400元；普獎共69377注中獎，每注可得400元。

第113000011期49樂合彩中獎號碼為「14、19、23、26、34、40」，四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共203注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3647注中獎，每注可得1250元。

第113000032期39樂合彩中獎號碼為「06、13、16、32、39」，四合4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共159注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9022注中獎，每注可得1125元。

第113000032期3星彩中獎號碼為「524」，壹獎共57注中獎，每注可得5000元。

第113000032期4星彩中獎號碼為「3237」，壹獎共19注中獎，每注可得5萬元。

第113000011期春節大紅包中獎號碼為「01、03、07、15、17、20、25、29、45」，只要對中任6個號碼就可以獲得「春節大紅包」獎項，今日計開出84組共29注中獎，其中23組為單注中獎、各得獎金100萬元，3組為2注均分、各得獎金50萬元。本期開出26組，還有334組尚未開出，將於下期（2/7）繼續加開大紅包獎項。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷自台灣彩券）

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷自台灣彩券）

春節大紅包開獎結果。（擷自台灣彩券）

春節大紅包開獎結果。（擷自台灣彩券）

春節大紅包開獎結果。（擷自台灣彩券）

春節大紅包開獎結果。（擷自台灣彩券）

春節大紅包售出商店。（擷自台灣彩券）

春節大紅包售出商店。（擷自台灣彩券）

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