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草莓價高引賊覬覦！林內果園過一夜只剩綠葉 農民心痛

原本紅通通又大顆的草莓遭偷光。（記者黃淑莉攝）

原本紅通通又大顆的草莓遭偷光。（記者黃淑莉攝）

2024/02/06 11:23

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣林內鄉一處草莓園驚傳遭竊，近1分地紅通通的草莓一夜間被偷光，果農一早到果園看到只剩綠葉，傻眼心痛，大罵竊賊沒良心，他們一整年心血就這樣沒了，吳姓果農紅著眼眶說，因幾個月前天氣太熱，草莓因熱障礙不好照顧，好不容易有又大又紅的果實可以採收，損失難以估計。

吳姓果農指著整片草莓園說，上週六3日果園望過去有許多紅點，都是成熟紅通通的草莓，隔天一早來發現紅點都不見了，只剩綠葉，趕緊騎車回去問先生，草莓怎麼都不見了，2人到回到果園查看確定遭偷採光光。

吳姓果農表示，她租2分地分4區種草莓，想在過年連假開放採果及販售，這次有2區遭竊，每區種15行，每行約可採收2籃，2區約可採收4、50籃，今年草莓價格高，一籃2.5斤左右可賣1000至1200元。

果農林淑娟表示，這幾年每年到草莓季都有零星發生草莓遭偷採，甚至草莓苗被偷的情事，這季的草莓因氣候異常，去年10至12月氣溫高，因熱障礙發生萎凋病，很多草莓苗枯死重種，農民要花更多心血細心照顧，量少、成本提高，所以今年草莓價格高。

林淑娟說，果農除報警，也自主組成巡邏隊，會加強夜間及清晨巡邏。

斗六警方表示，已調閱監視器追查，並將加強巡邏，另也鼓勵農民自行監視器加強防竊。

林內鄉長劉姿言表示，林內栽種草莓已有3、40年，因土質、氣候及農民不斷加強種植技術，品質很不錯，每顆果實又大又紅，最大的甚至有小孩子的拳頭大，在中台灣林內草莓打響名號，採收期從12月到隔年4月，果農除在路旁自售，也有開放採果，歡迎春節連假來林內享受採果樂趣。

林內草莓園傳出草莓遭偷採，整片果園只剩綠葉及零星綠色果實。（記者黃淑莉攝）

林內草莓園傳出草莓遭偷採，整片果園只剩綠葉及零星綠色果實。（記者黃淑莉攝）

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