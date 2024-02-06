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服務處疑淪私刑場 國民黨屏縣議員郭再添被起訴

屏東縣議員郭再添涉嫌妨害自由案，被橋頭地檢署提起公訴。（資料照）

屏東縣議員郭再添涉嫌妨害自由案，被橋頭地檢署提起公訴。（資料照）

2024/02/06 10:47

〔記者鮑建信／高雄報導〕國民黨籍屏東縣議員郭再添受託處理疑詐欺集團黑吃黑，涉嫌強押林姓被害人到服務處拘禁、毆打，案經橋頭地檢署上午偵結，依加重妨害自由等罪，將郭等10人提起公訴。

起訴書指出，黃姓選民透過林姓男子介紹加入詐欺集團擔任車手，疑似侵吞200多萬元贓款，在2023年10月6日疑似遭林等人毆打，並強迫其簽立車輛讓渡書後，於是向縣議員郭再添求助。

郭隨後透過綽號「小新」、蔡男等多人，在同月10月10日凌晨2至3點，前往高雄市三民區燒烤店，請林男到屏東縣林園服務處談判，林男趁機脫逃，被蔡男等人開車捉回毆打、拘禁。

蔡等人隨後又押林男，前往郭妻經營的東港鎮民宿內，再轉往高市旗山工寮囚禁，林男趁隙向台中女友求救，旗山分局員警前往救出後，循線逮捕蔡等人，橋頭地檢署承辦檢察官並向法院聲請羈押蔡姓等3人獲准。

同月14日，檢警辦案人員搜索郭再添位於東港住處等地，偵訊後認為他觸犯妨害自由、傷害等罪嫌，涉案情節重大，聲請法院羈押禁見獲准，郭不服提起抗告，被高等法院高雄分院駁回並定讞。

檢方上午偵查終結，依妨害自由等罪，將郭等10人提起公訴。

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