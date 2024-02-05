7車違停路中見警鳥獸散 BMW擦撞警車逃逸

白色BMW轎車擦撞東勢警分局警車右前側後逃逸，警車受損。（民眾提供）

2024/02/05 12:04

〔記者歐素美／台中報導〕台中市東勢區東崎路四段，今天凌晨4點多有7輛轎車疑因行車糾紛停在路中間，東勢警分局獲報趕往現場，現場車輛即鳥獸散，其中1輛白色BMW轎車擦撞警方巡邏車後逃逸，警方攔查未果，目前正以車追人，將通知車主到案說明，並依道路交通管理處罰條例告發車主攔檢不停及車輛違規停車等，另將依妨害公務罪嫌移請台中地方檢察署偵辦。

今天清晨4點多，台中市東勢警分局接獲報案指稱東勢區東崎路四段一帶有行車糾紛，立即派遣線上巡邏警網前往查處。警方到場後，發現現場約有7輛轎車停放在路中間，見警方到達現場時，眾人隨即上車駛離，其中，1輛白色BMW轎車，在駛離過程中不慎擦撞巡邏車，卻未停車而是加速往和平區逃逸，幸警車僅前保險桿右側毀損，車上人員未受傷。

請繼續往下閱讀...

警方立即通報和平分局支援攔查，惜攔查未果，經調閱監視器，發現該輛白色轎車往東勢大橋方向行駛，東勢派出所前往攔查，並通報勤務中心攔截圍捕，白色轎車在東勢加油站發現警方巡邏車後，立即改往國道四號方向行駛，並由台74號快速道路往太平區逃逸。

警方事後返回東崎路四段現場查看，並未發現有任何違法物品，將針對攔檢不停及車輛違規停車部分，將依道路交通管理處罰條例告發；另針對衝撞警車的白色車輛，將以車追人通知車主到案，依妨害公務罪嫌移請台中地方檢察署偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法