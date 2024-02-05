為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

獨家》收紅包允插隊！屏東2火化員貪污逾50萬 各判4年

屏東枋寮火葬場2火化員，收殯葬業者紅包，共貪污逾50萬元，各被判刑4年。（資料照）

屏東枋寮火葬場2火化員，收殯葬業者紅包，共貪污逾50萬元，各被判刑4年。（資料照）

2024/02/05 01:00

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣枋寮鄉殯葬管理所負責操作火化爐具的聘僱人員許宏成與吳忠應，長期收受殯葬業者賄賂的「火化撿骨紅包」，共收賄逾50萬元。檢方據報調查後，依違反貪污治罪條例起訴2人，屏東地院認為許、吳2男涉貪各犯17罪，各併處4年徒刑，褫奪公權3年，可上訴。

屏檢調查，許男及吳男受僱枋寮鄉公所擔任殯葬管理所火化操作員，明知火化大體須事先預約登記，不得恣意更動或調整火化順序，但部份殯葬業者為迎合家屬指定火化日期的要求，不願排隊等候，於是向許、吳2人行賄，以利插隊，從2019至2022年間，陸續收取17名殯葬業者賄賂的「火化撿骨紅包」。

檢方查出許、吳2人對每具大體收取200至1000元不等賄金，合計收賄50萬1900元，各分得25萬多元，檢察官偵辦後，認為許、吳2人貪污受賄，提起公訴，行賄的殯葬業者則予以緩起訴處分。

屏東地院日前審結，法官認為許、吳2人身為枋寮殯葬所公務員，明知收受殯葬業者紅包賄賂乃早已嚴加禁止的殯葬陋習，嚴重破壞國家管理殯葬業務形象，收賄殯葬業者多達17家，期間超過三年，收賄金額也不低，依共同犯公務員對於職務上之行為收受賄賂罪，各併處4年徒刑，褫奪公權3年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
屏東2/6法拍會 威士忌買二送一
2024/02/03 05:30

屏東2/6法拍會 威士忌買二送一
屏東春節垃圾 10至13日停收
2024/02/03 05:30

屏東春節垃圾 10至13日停收

林書煒獻上愛的正能量 讓婆媳關係升溫
春節前爆大量清運到半夜 周春米頒加菜金為清潔隊打氣
2024/02/02 21:56

春節前爆大量清運到半夜 周春米頒加菜金為清潔隊打氣
屏東殯儀館集體貪污案／紅包打點殯葬業陋習
2022/01/04 05:30

屏東殯儀館集體貪污案／紅包打點殯葬業陋習
社會今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播