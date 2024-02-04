貨櫃車司機超速撞死8旬翁 死者家屬願原諒 法官判緩刑

8旬吳姓老翁與蕭姓司機駕駛的貨櫃車發生碰撞，當場失去生命跡象，經送醫急救後，傷重不治。（記者吳昇儒翻攝）

2024/02/04 18:59

〔記者吳昇儒／基隆報導〕36歲蕭姓貨櫃車司機去年8月11日中午，駕車行經新北市貢寮區台二線98公里處往基隆方向，因超速與騎車的吳姓老翁發生碰撞。吳翁送醫搶救後不治，蕭男被依過失致死罪移送法辦。審理時，家屬向法官表示已與蕭男達成和解，且他有孩子要照顧，願意原諒他。基隆地院審理後，判處蕭男有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年。

檢警調查，蕭男駕車行經該路段時，車速較快，且未依閃光黃燈「警告」減速，與騎乘機車從支線出來的84歲吳姓老翁發生碰撞；吳翁倒地後，蕭男趕緊撥打110、119求援。

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救護人員到場時發現，吳翁有頭部鈍性創傷、雙上肢變型、左下肢傷口、後頭部傷口、右耳及呼吸道出血等傷害，經送醫急救不治死亡。警方則依過失致死罪，將蕭男移送法辦。

檢察官偵訊時，蕭男坦承犯行，表示因為自己的疏失，與吳姓老翁發生碰撞，導致吳翁身亡。檢察官認為事證明確，依過失致死罪將蕭男起訴。

法官審理時，蕭男全部認罪，並表示案發當時有留在現場跟處理員警自首，且也是自己報案，另民事賠償部分也與家屬協調完畢後，履行完畢，希望法官能從輕量刑，並宣告緩刑。

吳翁家屬則向法官表示，雙方已經達成和解，賠償金也給付完畢，因為蕭男本身還年輕，也有孩子要照顧，希望法官能給他判處緩刑，給予自新機會。

法官認為，肇事主因是吳姓老翁未禮讓幹道車輛，蕭男未減速慢行則為肇事次因，此外蕭男於案發後符合自首要件，得減輕其刑；蕭男犯後坦承犯行，態度尚佳，也與死者家屬達成調解，且調解、賠償完畢，死者家屬也願給其緩刑。

法官考量蕭男並無前科，且具有悔意，應無再犯之虞，故判處他有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，緩刑2年。

基隆地院審理後，判處蕭男有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

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