國5頭城交流道賓士逆向衝撞保全運鈔車 真相曝光

國5頭城交流道發生賓士（左）逆向衝撞保全運鈔車（右）。（圖由警方提供）

2024/02/04 14:07

〔記者江志雄／宜蘭報導〕國道5號頭城交流道出口發生賓士轎車逆向衝撞保全運鈔車，現場畫面曝光後，一度被誤認為要劫車，警方調查發現，賓士車75歲林姓駕駛停等紅燈時，疑因血糖過低導致身體不適，闖紅燈後駛入對向車道釀禍，所幸沒人受傷，引起一陣虛驚。

根據監視畫面顯示，昨天中午12點15分，林姓老翁駕駛的賓士車，從北宜路往頭城交流道方向路口停等紅燈，突然間車子緩緩前進闖越紅燈，逆向駛入頭城交流道對向車道，撞上一輛保全公司運鈔車，目擊者拍下後PO網，由於被撞車輛敏感，引來諸多揣測。

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網友見到事故畫面後回應，「保全全副武裝，心想那麼大膽要劫車嗎」、「應該是要搶運鈔車」、「剛剛經過以為在拍玩命關頭12之頭城逆襲」、「駕照是怎麼來的，拿3隻雞腿換的」。

礁溪警分局今天發布新聞稿指出，林姓駕駛疑因血糖過低身體不適，闖紅燈與對向車道車輛碰撞，雙方均未受傷，警方對2車駕駛酒測，酒測值為皆0，隨後通知林男家屬將他帶回照顧。

據了解，賓士車闖紅燈，警方考量林姓駕駛身體因素闖禍，決定不開單告發，至於車禍事故造成保全運鈔車損壞，林男必須負起賠償責任。

事發後，運鈔車保全人員下車檢查車內物品。（圖由警方提供）

賓士車逆向衝入國5頭城交流道出口畫面。（圖由警方提供）

監視器拍到賓士車（紅圈處）闖越紅燈，逆向駛入頭城交流道對向車道。（圖由警方提供）

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