彰化老夫妻遭撞1死1傷 公車司機稱「A柱擋住」5萬交保

劉男駕駛公車從客運站駛出隨即左轉，疑似被A柱擋住視線而撞上杜姓夫婦，造成一死一重傷。（民眾提供）

2024/02/03 00:14

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化員林客運劉姓司機，前（1）日下午駕駛公車從客運站出站，剛轉彎就撞上一對年逾8旬的杜姓老夫婦，造成一死一重傷慘劇，檢警昨前往事故路口勘查，釐清事故原因，並將劉男依過失致死罪嫌移送，劉男聲稱，當時被A柱擋住視線，沒看到斑馬線有人，對意外也感到自責。彰化地檢署訊後裁定5萬元交保。

警方調查，前天下午4點38分，劉男駕駛公車從客運站駛出，立即沿員鹿路東往西方向左轉彰水路，疑似未注意車前狀況，將行走於行人穿越道上的杜姓夫婦撞倒直接輾過，造成84歲的杜翁當場頭骨碎裂，當場死亡、80歲杜婦右腿斷肢，目前在彰化基督教醫院加護病房觀察。

請繼續往下閱讀...

據了解，杜姓老夫婦是溪湖當地人，兩夫妻經常散步到附近兒子家，前日兩人一如往常結伴去找兒子，怎料發生意外，就此天人永隔，目前杜婦仍在加護病房觀察，意識尚未完全恢復，仍不知道老伴已經離世。

其實事發路口位於溪湖鎮鬧區，平時雖車水馬龍，但過去並沒發生重大交通事故，從事發時路口監視器發現，路口車輛見杜姓夫婦行走斑馬線時都停下禮讓，但客運轉彎路口時卻未減緩速度或停車禮讓，因此導致客運內輪差輾過兩人。

員林客運表示，劉姓駕駛員從溪湖站出站至員鹿路左轉彰水路時，車速僅有8公里，發現對向車輛有意禮讓便轉彎通過，但疑似被A柱擋住視線，沒看到正在過馬路的老夫妻，因而釀禍，劉男對此深感自責，對家屬覺得很抱歉，公司也啟動相關理賠程序。

除此同時，彰化縣政府交通處、彰化監理站昨日會同縣警局人員到肇事地點會勘，經討論後將在員鹿路東西向設置一組行人專用號誌，另外該路口的網狀線已模糊不清，將重新畫設。

事發路口位於溪湖鎮鬧區，過去並沒發生重大交通事故，但未防止再發生，政府交通相關單位將在員鹿路東西向設置一組行人專用號誌，同時重新畫設路口的網狀線。（圖翻攝googlemap）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法