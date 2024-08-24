浸水營遇虎頭蜂群 領隊肉身護學生 遭螫逾百針亡

領隊洪偉彥前晚意識清楚，還能與救難人員對話（左圖）；當時他全身都是傷口，估計被虎頭蜂螫逾百針（右圖）。（記者黃明堂翻攝）

2024/08/24 05:30

〔記者黃明堂、羅欣貞／綜合報導〕一支二十人學生登山團，前天下午在台東浸水營古道遭遇虎頭蜂群，先是二名學生被螫，四十一歲領隊洪偉彥挺身護他們，並對所有團員大喊快逃，洪男自己慘遭群蜂狂螫逾百針倒地，救護人員找到他時，當下還能坐著及說話，但送醫時陷入昏迷，最終搶救無效死亡。

這支登山隊伍是由屏東立委鍾佳濱成立的「教懷博愛教育基金」組成暑期工讀服務隊，安排前天攀登古道，共十六名學生，餘為大人；綽號「黑輪」的洪偉彥是鍾的立委服務處副執行長，他是本次活動領隊之一，保護隊員心切的義行令人感佩，親友相當不捨，家人表示：「他做了很多人不敢做的事。」

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洪偉彥 鍾佳濱服務處副執行長

洪曾在前行政院長蘇貞昌團隊服務，也擔任過多位立委助理。鍾佳濱說，雖然學員全體平安返家，但帶領活動的偉彥送醫後不治，他感到沉痛與不捨。蘇貞昌也在臉書發文表示，偉彥捨己救人，實在讓人難過，也令人敬佩。

距蜂窩僅十公尺 上半身全是傷

眾人前天一早出發，下午四點快抵達台東端出口兩公里的一個轉彎處，遭遇蜂群，洪偉彥發現有一男一女兩名學生遭虎頭蜂攻擊，他立即趨前戒護，叫其他團員分別往下及往上跑，遠離蜂窩；洪當時很靠近蜂窩，遭到群蜂出動圍攻，被狂螫倒地，團員目擊他全身都是虎頭蜂。

被螫的兩名學生先行下山，已無大礙，洪男遭螫後待在現場，上方遠處另有四名人員不敢靠近，保持與他對話，確認他清醒。

因位處山區，台東縣消防局於前晚七點多找到洪男，當時坐在地上，距蜂窩僅十公尺，頭、胸、背及肩部都是螫針，救護人員拔針及施打強心針後將他帶下山送醫，過程中洪一直喊疼，痛苦地說：「快死了。」

一度還能對話 送醫時昏迷不治

送到衛生所處置時洪的傷情急轉直下，緊急由救護車載往馬偕醫院搶救，可惜未恢復生命，昨天凌晨宣告不治。

虎頭蜂致攻擊性及毒性，在野外須十分小心因應。（記者黃明堂攝）

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