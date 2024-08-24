幫女兒慶生 27歲爸打死9月稚兒

有家庭暴力紀錄的廖男，承認自己打了兒子。（記者張瑞楨翻攝）

2024/08/24 05:30

年輕爸 有家暴紀錄

〔記者蔡淑媛、張瑞楨／台中報導〕台中市又發生虐嬰致死疑案！中市警方廿二日晚間接獲通報指一名僅九月大的男嬰猝死，醫院急救時發現男嬰傷痕累累，警方懷疑是被有家暴紀錄的廖姓生父虐待致死，他與妻子離婚分居後，案發當天為了幫大女兒過生日，一家四口團聚慶生，卻發生憾事，廖男初步承認因幼子哭鬧，而動手打兒子，台中地檢署依傷害致死罪嫌偵辦中。

調查顯示，男嬰的廿七歲廖姓父親與廿三歲母親原本住在其他縣市，廖男曾被通報家庭暴力，夫妻今年五月離婚，所生的兒女由前妻扶養，但廖男有探視權，廖男後來搬到台中市東區。

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夫妻甫離婚3個月

據指出，廿二日廖男開車把前妻與兒、女載到他住處團聚，提前幫九月初生日的女兒慶生，不料幼子卻於當晚出事，通報一一九稱失去心跳呼吸。中市消防局派遣救護車將男嬰送醫，醫院發現男嬰身上有多處不明傷痕，廖男宣稱兒子是趴睡窒息，卻無法解釋幼子傷勢，才坦承因兒子哭鬧，於送醫前一天曾動手打兒子。

不過，警方認為廖男與前妻對於男嬰的死因說詞避重就輕，將二人列為重要關係人，移送中檢漏夜複訊中，預期近日將解剖釐清死因。

男嬰和姊姊、母親所在的縣市政府，將其列為脆弱家庭，三人本週至台中暫住廖男家，卻發生不幸。男嬰的姊姊目前已交由其他親屬照顧，中市府社會局表示，家防中心接獲通報後，即刻派遣社工至醫院了解，並陪同家屬製作筆錄，本案已啟動司法調查，社會局會配合調查。

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