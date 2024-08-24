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    保母疑摔嬰昏迷 拒交監視畫面

    案發三天後，保母才提供監視器畫面給警方，聲稱不知道男嬰如何受傷，全案正由檢警調查釐清中。（資料照）

    案發三天後，保母才提供監視器畫面給警方，聲稱不知道男嬰如何受傷，全案正由檢警調查釐清中。（資料照）

    2024/08/24 05:30

    〔記者王捷／台南報導〕台南一名僅數月大的男嬰，本月廿日突陷入昏迷不醒，被家長送醫，疑似腦出血，尚在加護病房搶救，家長懷疑兒子遭女保母虐待，家長要求保母交出監視器畫面，但保母直到警方介入後，隔了三天才提供監視器影像，警方正在調查中。

    未滿一歲的男童，於廿日被接返回家時，家長發現他昏迷不醒，急送醫院檢查，診斷疑有腦出血情況，從急診室後送至加護病房救治，尚未脫離險境。

    腦出血 送加護病房

    男嬰家長要求查看保母家的監視器時，遭保母拒絕。家屬質疑保母可能在照顧時重摔小孩，或發生疏失讓男嬰從高處跌落，否則不會造成腦出血，但保母不願多做解釋，家長只好報警處理。

    警方獲報後，家屬再度要求查看監視器畫面，但保母仍拒絕提供，警方也無從確認男童究竟是在何處受傷，除了安撫家屬，也告知監視器畫面屬保母的財產，無法任意交給他人，且警方尚未取得法院搜索票，無法強制入屋搜索。

    檢警分析畫面釐清中

    直到案發三天後，女保母才提供監視器畫面給警方，並製作筆錄，保母聲稱不知道男嬰如何受傷，警方除了加速分析監視器畫面，也向檢方報告查辦，全案正由檢警調查釐清中。

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