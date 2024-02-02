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彰化老夫妻遭撞驚悚瞬間曝光！公車轉彎輾過1死1重傷

彰化溪湖昨發生客運撞死路人事件，當時杜姓夫妻過馬路到一半，見到客運公路突如左轉，杜婦還抓著杜翁的手快跑。（民眾提供）

彰化溪湖昨發生客運撞死路人事件，當時杜姓夫妻過馬路到一半，見到客運公路突如左轉，杜婦還抓著杜翁的手快跑。（民眾提供）

2024/02/02 12:53

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮員鹿路與彰水路口昨（1日）中午發生死亡車禍！一對80多歲的杜姓老夫婦牽手過馬路時，遭一輛左轉的員林客運公車撞個正著，造成杜翁頭骨碎裂，當場死亡，杜婦則是雙腿骨折，仍在加護病房觀察。兩人遭撞擊影像曝光，公車轉彎似乎未禮讓行人而鑄下大錯。

撞擊畫面都被後方來車行車記錄器拍下，畫面中顯示，當時杜姓夫婦兩人拄著拐杖走在斑馬線上，準備通過彰水路口，走到路口快一半時，此時一輛員林客運公車從客運站駛出，疑似為了搶快，直接從員鹿路左轉彰水路，杜婦見狀危險，趕緊拉著杜翁快跑，一度閃過車頭，但還是逃不過死神，被公車內輪彎輾過，造成一死一重傷。

警方初步調查，當時杜姓夫婦行經員鹿路及彰水路交叉路口時，為綠燈號誌，步行通過彰水路到一半時，劉男駕駛客運從員鹿路左轉彰水路，疑似未注意車前狀況，將兩夫婦撞倒直接輾過，造成84歲的杜翁當場頭骨碎裂死亡、80歲杜婦右腿斷肢血肉模糊，經送醫搶救後只能截肢，目前完成手術，住加護病房觀察。

據了解，劉姓司機在員林客運任職3年，他向警方供稱，當時前方有車輛要禮讓，他把注意力放在對向來車，急著轉彎，未看見斑馬線上有行人，導致撞上。溪湖分局交通分隊長葉文坤表示，劉男酒側值為零，實際肇責及車禍發生原因有待會勘事故現場釐清。

客運公車轉彎，不慎將老夫婦撞倒，造成一死一傷。（民眾提供）

客運公車轉彎，不慎將老夫婦撞倒，造成一死一傷。（民眾提供）

杜翁遭撞造頭骨碎裂，當場死亡，兩人的枴杖也遭撞飛。（民眾提供）

杜翁遭撞造頭骨碎裂，當場死亡，兩人的枴杖也遭撞飛。（民眾提供）

杜婦遭撞後右腿斷肢血肉模糊，救難人員緊急將她送醫搶救後只能截肢。（民眾提供）

杜婦遭撞後右腿斷肢血肉模糊，救難人員緊急將她送醫搶救後只能截肢。（民眾提供）

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