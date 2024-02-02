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「夢裡的人是你......」 13歲少女誤信甜言蜜語失身狼叔

3歲少女小慧誤信甜言蜜語失身。（情境照）

3歲少女小慧誤信甜言蜜語失身。（情境照）

2024/02/02 09:53

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾姓男子帶著未成年女兒投靠好友阿步（化名），他讓女兒和阿步女友的13歲女兒小慧（化名）住同房，但同住期間，曾男不懷好意，竟頻繁對小慧示好，不斷對她說「夢裡的人是你」，小慧懷春誤信甜言蜜語失身，法官依對於未滿14歲之女子為性交罪判曾男徒刑2年。

判決指出，曾姓男子和阿步是多年好友，2022年月8月，曾男跟妻子相處出了問題，於是帶著未成年的女兒投靠阿步，阿步也大方把家裡的一間房讓給曾男住，曾男的女兒則安排跟阿步女友的女兒小慧同房。

5人同住屋簷本相安無事，但曾男竟對小慧起色心，頻繁對小慧示好，還多次耳語「夢裡的人是你」，小慧少女懷春被曾男打動心扉，同意和曾男秘密交往，同年10月23日晚上11點時，小慧跑進曾男房間委身於他時，曾男女兒因找不到小慧，起床四處查看時，見到父親和小慧光溜溜在床上翻滾。

曾男女兒把目擊到的事情告訴小慧母親，母親追問後，小慧哭著承認愛上曾男，母親見大事不妙，趕緊報警求援；高雄地院審理時，曾男坦承犯行，並趕緊跟小慧和她母親和解，小慧也不希望他被關，但因曾男有酒駕前科，法官認為不符緩刑條件，因此依對於未滿14歲之女子為性交罪判徒刑2年，可上訴。

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