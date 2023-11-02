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專吃幼齒！男誘12歲少女嘿咻32次 還拍性愛畫面

郭男涉嫌和誘少女嘿咻，又拍攝性愛影像，被高雄高分院判刑。（情境照）

郭男涉嫌和誘少女嘿咻，又拍攝性愛影像，被高雄高分院判刑。（情境照）

2023/11/02 09:44

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市郭男涉嫌和誘12歲少女小芳（化名）在校門前等處「嘿咻」32次，甚至用手機拍錄車震、口交等影像18次，被地院判處9年8月徒刑，他不服上訴高等法院高雄分院，合議庭上午宣判，改判8年2月徒刑。

據了解，2022年5月間，郭與另名14歲少女交往過程，涉嫌發生2次性行為，他還用手機錄影，由台南地檢署偵辦期間，他卻毫無悔意，又在8月間與少女小芳交往，並曾將她帶回屏東住處藏匿，後來經小芳父親報警，始循線逮捕郭嫌歸案。

檢警辦案人員調查，2022年11月21日至2023年5間，2人在某國小門口前、郭男屏東租處、小客車內等處，共嘿咻32次，郭並拍攝性交、口交或猥褻等影像18次，顯已違反維護兒童及少年身心健全發展之普世價值，所為實屬不當。

案經高雄市少年隊依妨害性自主罪、違反兒少法等罪嫌，移送高雄地檢署偵查起訴，高雄地院認定郭男觸犯32罪，其中18罪各處徒刑4年2月，另14罪則各處徒刑3年8月，併執行刑9年8月。

郭男不服上訴，高雄高分院上午宣判，合議庭認為郭部分犯行認定罪證不足，因此從輕改判8年2月，仍可上訴。

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