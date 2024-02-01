桃園市春節上「警」發條 張善政慰勞、感謝警察同仁

桃園巿長張善政（左）前往大溪分局三元派出所慰問。（桃園巿政府提供）

2024/02/01 22:51

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長張善政今（1）日下午馬不停蹄慰勞警察同仁，致贈春節慰勞金及慰勞禮品。他說，警察同仁維護治安、指揮交通，在城市中扮演關鍵角色，龍年農曆春節前，代表市府和全體市民到各分局慰勞警察弟兄的辛苦付出，感謝警局同仁犧牲和家人團聚的時間，春節期間堅守崗位，讓市民能平安出遊、安心過年。

張善政下午走訪桃園市警察局、大溪警分局三元派出所、龍潭警分局龍潭派出所、平鎮警分局宋屋派出所、楊梅警分局幼獅派出所及中壢警分局興國派出所。他，桃園市內人潮眾多的景點、捷運站及交通繁忙路段，在過年期間可能更容易堵塞，請警察局同仁協助調度人力，加強交通指揮及疏通；此外，也希望提升過年期間的「見警率」，發揮警察專業即時處理交通壅塞及緊急情況，也盼透過警察的出現，讓市民及出遊民眾感到安心。

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桃園市警察局長吳坤旭說，春節期間，警察局除了積極強化治安確保市民安全，交通更是一大考驗，交通大隊已召開多次會議，將安排足夠警力疏導交通，加強監控全市各個交通熱點，讓桃園交通更順暢。他也藉此機會感謝市長張善政及市議會對警察局的支持照顧，凝聚警察同仁的向心力，讓各項警政業務順利推動，相信在警局同仁的努力下，民眾都能過個好年。

包括市議員王珮毓、李柏枋、李家興、周玉琴、徐玉樹、張秀菊、張肇良、陳韋曄、黃瓊慧、黃家齊、舒翠玲、鄭淑方及大溪警分局長吳傳銘、龍潭警分局長張鶴瓊、平鎮警分局長徐坤隆、楊梅警分局長張仁傑、中壢警分局長唐嘉仁、大溪區長徐景揚、龍潭區長黃世琪、平鎮區長呂緣、楊梅區長施永恭、中壢區長李日強等人均出席慰勞活動。

大溪警分局長吳傳銘（左3）強調警方春節期間加強治安、交通不打烊。（大溪警分局提供）

桃園巿長張善政（中）前往大溪分局三元派出所慰問。（桃園巿政府提供）

桃園巿長張善政（中）前往大溪分局三元派出所慰問。（桃園巿政府提供）

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