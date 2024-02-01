為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

桃園市春節上「警」發條 張善政慰勞、感謝警察同仁

桃園巿長張善政（左）前往大溪分局三元派出所慰問。（桃園巿政府提供）

桃園巿長張善政（左）前往大溪分局三元派出所慰問。（桃園巿政府提供）

2024/02/01 22:51

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長張善政今（1）日下午馬不停蹄慰勞警察同仁，致贈春節慰勞金及慰勞禮品。他說，警察同仁維護治安、指揮交通，在城市中扮演關鍵角色，龍年農曆春節前，代表市府和全體市民到各分局慰勞警察弟兄的辛苦付出，感謝警局同仁犧牲和家人團聚的時間，春節期間堅守崗位，讓市民能平安出遊、安心過年。

張善政下午走訪桃園市警察局、大溪警分局三元派出所、龍潭警分局龍潭派出所、平鎮警分局宋屋派出所、楊梅警分局幼獅派出所及中壢警分局興國派出所。他，桃園市內人潮眾多的景點、捷運站及交通繁忙路段，在過年期間可能更容易堵塞，請警察局同仁協助調度人力，加強交通指揮及疏通；此外，也希望提升過年期間的「見警率」，發揮警察專業即時處理交通壅塞及緊急情況，也盼透過警察的出現，讓市民及出遊民眾感到安心。

桃園市警察局長吳坤旭說，春節期間，警察局除了積極強化治安確保市民安全，交通更是一大考驗，交通大隊已召開多次會議，將安排足夠警力疏導交通，加強監控全市各個交通熱點，讓桃園交通更順暢。他也藉此機會感謝市長張善政及市議會對警察局的支持照顧，凝聚警察同仁的向心力，讓各項警政業務順利推動，相信在警局同仁的努力下，民眾都能過個好年。

包括市議員王珮毓、李柏枋、李家興、周玉琴、徐玉樹、張秀菊、張肇良、陳韋曄、黃瓊慧、黃家齊、舒翠玲、鄭淑方及大溪警分局長吳傳銘、龍潭警分局長張鶴瓊、平鎮警分局長徐坤隆、楊梅警分局長張仁傑、中壢警分局長唐嘉仁、大溪區長徐景揚、龍潭區長黃世琪、平鎮區長呂緣、楊梅區長施永恭、中壢區長李日強等人均出席慰勞活動。

大溪警分局長吳傳銘（左3）強調警方春節期間加強治安、交通不打烊。（大溪警分局提供）

大溪警分局長吳傳銘（左3）強調警方春節期間加強治安、交通不打烊。（大溪警分局提供）

桃園巿長張善政（中）前往大溪分局三元派出所慰問。（桃園巿政府提供）

桃園巿長張善政（中）前往大溪分局三元派出所慰問。（桃園巿政府提供）

桃園巿長張善政（中）前往大溪分局三元派出所慰問。（桃園巿政府提供）

桃園巿長張善政（中）前往大溪分局三元派出所慰問。（桃園巿政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
桃園燈會2/21登場！虎頭山玩穿越 南昌燈區16充氣氣球玩互動
2024/02/01 22:23

桃園燈會2/21登場！虎頭山玩穿越 南昌燈區16充氣氣球玩互動
走春景點+1！ 桃園大溪山豬湖生態園區2期開幕
2024/02/01 21:31

走春景點+1！ 桃園大溪山豬湖生態園區2期開幕

林口精品建商再推新作 立軒天邸品味再進化
新北市157家醫療院所 春節期間照打新冠XBB疫苗
2024/02/01 20:38

新北市157家醫療院所 春節期間照打新冠XBB疫苗
呼吸道疫情處高原期 苗縣4醫院春節增設呼吸道特別門診
2024/02/01 18:20

呼吸道疫情處高原期 苗縣4醫院春節增設呼吸道特別門診

年節送禮這樣送！龍光煥發保健康
除夕圍爐又溼又冷！氣象專家曝春節天氣變化
2024/02/01 08:36

除夕圍爐又溼又冷！氣象專家曝春節天氣變化
社會今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播