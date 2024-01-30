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1/30 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落台南

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

2024/01/30 22:20

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月30日）開獎的第113000026期今彩539頭獎開出1注，由台南市北區北華里忠義路3段48號1樓「財如億彩券行」開出；第113000009期大樂透頭獎摃龜。

第113000009期大樂透中獎號碼「07、19、30、38、40、45，特別號：27」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得392萬1649元；參獎共36注中獎，每注可得5萬8180元；肆獎共78注中獎，每注可得1萬7262元；伍獎共1842注中獎，每注可得2000元；陸獎共2424注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬5706注中獎，每注可得400元；普獎共3萬3729注中獎，每注可得400元。

第113000009期49樂合彩中獎號碼為「07、19、30、38、40、45」，四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共127注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3534注中獎，每注可得1250元。

第113000026期今彩539中獎號碼為「03、11、21、23、36」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共198注中獎，每注可得2萬元；參獎共7414注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬9385注中獎，每注可得50元。

第113000026期39樂合彩中獎號碼為「03、11、21、23、36」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共333注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬487注中獎，每注可得1125元。

第113000026期3星彩中獎號碼為「428」，壹獎共94注中獎，每注可得5000元。

第113000026期4星彩中獎號碼為「3503」，壹獎共10注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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