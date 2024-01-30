按摩女被人妻抓姦 還曾嗆偷吃男兒子「店內有漂亮越南妹妹」

台中地院。（資料照）

2024/01/30 13:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕南投縣焦姓女子與林姓男子是夫妻，林男卻從2022年起經常往按摩店跑，在按摩店工作的黃女，甚至在焦女兒子的臉書留言嗆聲「我跟你爸爸在一起了，怎樣你爸不愛你媽了，他愛我....他時常在店這邊。有空可以過來按摩，如果不喜歡阿姨，店裡還有一個漂亮的越南妹妹」，焦女同年4月闖入按摩店抓姦，發現丈夫與黃女赤裸上身，氣得提起民事訴訟索賠50萬元，法院判決林男與黃女應連帶賠償40萬元，全案確定。

判決書指出，焦女指控說，她與林男結婚超過30年，丈夫林男卻從2022年2月起，頻繁到按摩店（傳統整復推拿館），她於同年4月22日接獲不明男子電話，指林男在店內，她隨即與兒子闖入店內找人，目睹林男與黃女兩人赤裸上身、衣衫不整，此後，林男變本加厲每天到按摩店，甚至半夜偷跑出去過夜，至凌晨才回家，她還發現壯陽藥物短少。

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焦女還指控，黃女在他的兒子臉書留言，「我跟你爸爸在一起了，怎樣你爸不愛你媽了，他愛我，他還開店給我做，你能對我怎樣，他時常在店這邊。有空可以過來按摩，如果不喜歡阿姨，店裡還有一個漂亮的越南妹妹」等語，黃女與林男應賠償50萬元。

黃女與林男答辯說，這是合法的按摩店，林男是常客，兩人因按摩而認識，黃女強調，自己除了在按摩店內，為林男按摩之外，兩人並無任何越矩行為，針對在焦女兒子臉書留言，黃女也說，內文並無載明兩人有何親密行為，況且這是他人盜用黃女帳號所發，並非黃女所寫。

台中地院沙鹿簡易庭認為，黃女宣稱貼文是帳戶被盜用，但她沒有提出證據，至於黃女與林男兩人衣衫不整抱在一起，有焦女之子作證，雖無從認定兩人有性行為，但兩人侵害焦女配偶權屬實，判決應連帶賠償40萬元。

林男與黃女上訴台中地院二審，仍堅稱兩人沒有性行為，但二審見解與一審相同，駁回上訴，全案確定。

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