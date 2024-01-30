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婦打麻醉死亡 知名痔瘡手術醫師這下得賠259萬

北院指鍾姓女醫師術前未替江婦進行X光檢查、心電圖及抽血檢查，與江婦後來因麻醉藥中毒死亡具因果關係，判賠3名家屬共259萬多元。（彭博社，資料照）

北院指鍾姓女醫師術前未替江婦進行X光檢查、心電圖及抽血檢查，與江婦後來因麻醉藥中毒死亡具因果關係，判賠3名家屬共259萬多元。（彭博社，資料照）

2024/01/30 12:15

〔記者溫于德／台北報導〕知名痔瘡手術鍾姓女醫師，5年前替七旬江婦動手術前，江婦因麻醉死亡；家屬認鍾女、護理師均有責任，求償739萬餘元。台北地院指賠償責任在鍾女，因她術前未替江婦進行X光檢查、心電圖及抽血檢查，與江婦後來因麻醉藥中毒死亡具因果關係，判賠3名家屬共259萬多元。

3位家屬主張，江婦見診所網站宣稱痔瘡手術傷口小、恢復快、且採用安全舒適的舒眠麻醉，決定2017年12月2日前往諮詢；當時鍾姓醫師強調手術當天即可出院、用舒眠麻醉風險低等；江婦因此決定在該診所進行痔瘡手術。

隔年1月15日手術當天，鍾姓醫師負責執刀、陳女則為護理師，經陳女替江婦施打麻醉藥物Propofol完約1分鐘，江婦突然心跳停止，雖經送往台大醫院急救，然路途中江婦已無呼吸心跳，同日死亡。

家屬指鍾姓醫師進行痔瘡割除手術前，未盡告知義務包括麻醉施打風險、醫院設備及醫師專業能力，且鍾女在診所網站不當誤導稱「舒眠麻醉就像做過好夢般輕鬆舒服」，刻意淡化舒眠麻醉風險，以招攬病患；決定向鍾、陳連帶求償醫療費、精神慰撫金，共739萬餘元。

鍾姓女醫師否認賠償責任，她解釋，術前已進行充分且適切的評估，否認有過失或違反醫療常規，且她有先向江婦確認是否有任何不適，才開始進行術前麻醉。

至於施用Propofol為1%的劑型，鍾女說是經她觀察江婦當天的壓、血氧及心跳後，指示陳姓護理師混合5CC生理食鹽水混合稀釋，並一面觀察江婦情況，分次緩慢打入江婦體內，醫審會也指其作法並未違反醫療常規。

鍾女也強調，七旬江婦患有慢性病，無法排除因個人身體狀況，導致施打麻醉後心跳停止。陳女則說是遵照鍾女的指示準備藥劑，同樣拒賠。

北院根據醫審會鑑定意見，指陳姓護理師是在鍾姓醫師指示及監督下，替江婦施打麻醉藥劑，就施打藥劑這個行為而言，難認陳有疏失而須賠償。

但鍾姓醫師手術前應替江婦進行X光檢查、心電圖及抽血檢查，以作為手術及麻醉前評估，鍾卻都沒做，與江婦後來因麻醉藥中毒死亡具因果關係，北院決定判鍾賠償3名家屬共259萬餘元。

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