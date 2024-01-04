她大怒自稱術後「像科學怪人」 美整形名醫被控酒後動刀

美國亞利桑那州1名女性指控當地知名整形醫師在酒後為她進行手術，導致手術失敗後的她像「科學怪人」一樣不敢出門。（圖截自X「@FoxNews」）

2024/01/04 11:30

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州1名女性近日控告當地整形名醫貝克爾（Bradley Becker），疑似酒後為她動手術，導致結果不如預期，她抱怨「我現在就像科學怪人」，哪裡也不想去。這名醫師回應，強調手術過程符合標準，未出現所謂醫療疏失。

根據《FOX NEWS》 報導，這位患者埃爾斯沃斯（Wendy Ellsworth）去年9月提出醫療疏失等事由，在馬里科帕郡高等法院控告整型名醫貝克爾，指貝克爾為她進行腹部除皺手術、乳房縮小手術，手術前她就聞到濃濃的酒味，手術後，她發現貝克爾並未按照手術計畫為她去除多餘的腹部皮膚，而且腹部上的皺紋也未完全清除。

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埃爾斯沃斯說，她因為這次失敗的手術患上憂鬱症，並稱「我現在就像科學怪人一樣。我開始拒絕參加聚會。我哪裡也不想去，不想打扮。不管我去任何地方，我都會穿著非常緊身的內衣，試圖將所有多餘皮膚塞進去」。

她的丈夫也說，「貝克爾毀了我的妻子，她所經歷的壓抑和痛苦是難以形容的」。他現在也為了埃爾斯沃斯第2次手術要找第2份工作籌錢。

據報導，埃爾斯沃斯並非唯一受害者，貝克爾去年10月也為了相同原因被投訴，原告指控貝克爾在手術時絕對受了酒精影響，原告對手術結果深感不安，並處於絕望的狀態，手術後幾個月一想到就哭。

針對這2起爭議，貝克爾的律師表示不會回應這些未被判決的指控，並稱「此案應該在法庭上審理，而不是在媒體上」。

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