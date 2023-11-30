「玩火」慣犯2度縱火釀1死4傷 稱欠缺辨識能力遭法官打臉

陳男去年10月13日凌晨3點31分，跑到龜山區復興路某公寓1樓樓梯間，以打火機引燃雨衣放火，釀1死4傷慘劇。（資料照）

2023/11/30 17:39

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕罹有中度智能障礙的陳姓男子，接連跑到桃園市龜山區放火，其中1次於凌晨以打火機引燃雨衣，導致1名印尼籍女子逃生不及死亡，另有4名住戶吸入性嗆傷或燒燙傷，桃園地院合議庭依據陳男答詢能力及醫院精神鑑定報告等，認為陳男犯案時並未達完全不能辨識其行為違法的能力，今審結依放火致生公共危險罪、殺人罪判刑，合併應執行14年，並於執行完畢或赦免後，令入相當處所施以監護5年。

據悉，陳男從國小就開始有放火行為，國中被診斷行為規範障礙症，常趁家人不注意跑出去玩火，曾因監護處分而有所收斂，也記得媽媽屢次告誡他「玩火很危險，不能在家裡玩火，也不能在外面玩火」，但陳男自述不會在家裡玩火，僅有點香菸時會用到火，但仍會跑到外面玩火。

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去年9月3日凌晨2點多，他在路邊機車上取得雨衣，見龜山區一處公寓樓梯間放有6桶瓦斯，遂持打火機點燃雨衣，造成瓦斯桶被燻黑，警方循線查獲他到案，並扣得犯案用打火機。

陳男又於同年10月13日凌晨3點31分，跑到龜山區復興路某公寓1樓樓梯間，以打火機引燃雨衣後，走到一旁確認火勢燒起才離開，火勢隨即延燒騎樓機車並往公寓樓上竄燒，有6名住戶在睡夢中驚醒逃生，其中4名逃生時受到吸入性嗆傷或燒燙傷，另有住在4樓的印尼籍女子因逃生不及，全身受到大面積2到3度燒灼傷引發熱休克，送醫急救時於到院前死亡。

判決指出，陳男第1次放火行為涉及放火燒毀他人所有物致生公共危險罪，第2次則涉及1次放火燒毀現供人使用之住宅未遂罪、1個殺人罪、6個殺人未遂罪，從一重依殺人罪論斷。

陳男辯護人主張，依據醫院精神鑑定結果，陳男犯案時，已欠缺辨識其行為違法與依其辨識而行為之能力，不過，合議庭綜合醫院精神鑑定結果、陳男個案史、答詢能力等，認為陳男仍有計畫能力及知道放火行為危險，認為他犯案時並未達完全不能辨識其行為違法，或欠缺依其辨識而行為的能力，僅符合刑法減刑規定，分依放火燒燬住宅以外之他人所有物致生公共危險罪、殺人罪判處1年6月、13年徒刑，合併應執行14年，並於執行完畢或赦免後，令入相當處所施以監護5年，可上訴。

陳男在桃園市龜山區復興路某公寓樓梯間縱火，釀1死4傷慘劇。（資料照）

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