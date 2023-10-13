因擺花盆反目 男子放火燒鄰居家 重判4年2月

彰化沈姓男子因不滿鄰居擺放的花盆影響車輛停放，竟對鄰居家縱火，彰化地院審理依放火燒毀住宅未遂等罪，判處4年2月徒刑。（資料照）

2023/10/13 19:06

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣沈姓男子，因不滿鄰居擺放的花盆影響車輛停放，竟對鄰居恫嚇「我要讓你死得很難看」，鄰居嚇得報警將他逮捕，可是沈男獲釋後立即跑去加油站買柴油，接著衝到鄰居家放火，準備同歸於盡，所幸火勢及時撲滅，但鄰居已嚇得雙腿發軟。彰化地院審理，依放火燒毀住宅未遂等罪，判處4年2月徒刑。

判決書指出，沈男因不滿吳姓、徐姓鄰居擺放花盆影響車輛停放，也認為吳、徐鄰居經常發出聲響，影響居住安寧，於是漸生嫌隙，今年4月17日，沈男跑到鄰居住處前對齊辱罵三字經、「我要開車撞你」、「我會讓你死得很難看」等語，讓鄰居心生畏懼而報警，沈男被捕後移送彰化地檢署，但隔日就被釋放。

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不過沈男怒氣未消，4月19日清晨5點多，他開車前往加油站購買2.77公升柴油，並要求裝入5瓶空礦泉水瓶裡，接著駕車來到鄰居家，將柴油灑在騎樓、汽車、機車上，同時也往自己潑灑柴油，並用打火機點燃汽車引擎蓋上的柴油，但火勢未延燒就被鄰居發現撲滅。

沈男被捕後否認犯行，辯稱因為柴油比較點不著，才故意買柴油，只是要嚇嚇他們而已，但也表示，打算與鄰居同歸於盡等語。

法官審理認為，柴油燃點雖高於汽油，但仍具有易燃性，使用時切勿靠近火花，也經查沈男原本要買95無鉛汽油，卻買錯柴油，且警方到場逮捕仍持刀抵抗，顯然已毫不在乎他人財產生命，審酌，沈男不思理性態度，對鄰居出言恐嚇與放火，因此依恐嚇罪判處徒刑4月，放火燒毀住宅未遂罪處徒刑4年2月。全案可上訴。

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