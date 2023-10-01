妻疑感情問題持打火機引燃油箱蓋 燒毀夫200萬賓士油電車

賓士車起火，現場出現火光。（圖由臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

2023/10/01 15:12

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市中正路一處住宅大樓1樓停車場，今天（1日）凌晨1點47分許發生賓士油電車起火事故，警方調查發現，疑似因為夫妻發生口角，68歲的蔡姓女子涉嫌用打火機燒先生車子的油箱蓋，引起火警，全案依公共危險罪移請屏東地檢署偵辦。

屏東警分局表示，今天凌晨屏東市中正路大樓停車場發生火警，獲報後立即派員前往協助救災及查處，現場為一台自小客車起火並波及隔壁車輛，所幸無人受傷，經調查發現縱火者為起火車輛車主的妻子，因夫妻發生口角，一時氣憤而縱火，警方立即將涉嫌女子帶回，全案將依公共危險罪移請屏東地檢署偵辦。

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據了解，68歲的蔡姓女子疑似懷疑63歲的先生有外遇，2人起了口角衝突，蔡女涉嫌憤而到1樓用打火機引燃先生座車的油箱蓋，要價200餘萬起跳的賓士油電混合車就這麼燒毀。

屏縣消防局表示，該案為停車場內的汽車火警，接獲民眾報案後，立即出動屏東分隊，麟洛分隊人員前往灌救，現場出一水線搭配泡沫原液將火源撲滅，現場一台油電混合賓士汽車燒毀，另兩台汽車遭波及燻黑，全案在凌晨2點36分處理完畢。

賓士車起火。（圖由臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

賓士車起火，消防人員灌救。（圖由臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

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