每年協助外來人士4萬次 移民署北市服務站獲績優志工團隊獎

移民署台北市服務站志工隊，今年榮獲全國績優志工團隊獎。（記者王冠仁翻攝）

2023/11/30 16:54

〔記者王冠仁／台北報導〕衛生福利部每3年主辦「全國績優志工團隊選拔」，今年從全國各機關團體中，選拔出優秀志工團隊，並於今日舉辦頒獎典禮。在25個獲獎團隊中，移民署台北市服務站志工隊，每年協助外來人士達4萬人次以上，表現深獲各界肯定，今年首度榮獲「全國績優志工團隊獎」；菲律賓籍新住民志工吳寶英得知團隊獲獎，開心地說「助人最快樂！」

移民署指出，台北市服務站志工隊已成立20年，志工隊成員平均年齡66歲，平均服務年資為10年以上，平時對不懂中文的外來人士積極友善、不厭其煩仔細聆聽及解說協助申辦案件，還協助公部門政策推動宣導，向洽公民眾宣導各項政府措施。

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此外，志工並結合通譯人員，讓語言隔閡不再成為障礙，在疫情期間協力推動抗疫工作，落實指引民眾消毒、配戴口罩及定時消毒環境，阻絕病毒降低疫情傳播。

移民署還說，志工隊成員更經常代言宣導各項政策，像是菲律賓籍新住民志工吳寶英便曾替法務部最高檢察署，拍攝新住民反賄選宣導影片，以新住民母親的身分向大眾呼籲拒絕賄選，一齊守護民主選舉。

吳寶英說「助人最快樂」，因為台北市服務站志工隊是多元大家庭，成員們或許出生背景不同，但對志願服務熱情始終相同，今年獲得「全國績優志工團隊獎」，就是對這項服務的肯定。

台北市服務站主任蘇慧雯說，移民署長期耕耘於志願服務領域，不僅全台各服務站皆設有志工團隊，並歡迎新住民擔任志工，定期舉辦教育訓練，提升服務效率也彼此成長，此次獲得全國績優志工團隊獎更加督促必須不斷精益求精，為大家帶來更好的志願服務。

菲律賓籍新住民志工吳寶英常說「助人最快樂」，她所服務的台北市服務站志工隊，今年榮獲全國績優志工團隊獎。（記者王冠仁翻攝）

移民署台北市服務站志工隊每年協助超過4萬名外來人士洽公。（記者王冠仁翻攝）

來自菲律賓的吳寶英（左三）、柬埔寨的梁麗群（左二）及越南的陳秋柳（左四）等人，曾替法務部最高檢察署拍攝新住民反賄選宣導影片；左一為台北市服務站主任蘇慧雯，左五為台北市服務站視察鄭宗仁。（記者王冠仁翻攝）

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