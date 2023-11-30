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首頁　>　社會

女傳懷孕超音波與嬰兒照騙前男友 海削58萬被訴

宜蘭地檢署。（記者蔡昀容攝）

宜蘭地檢署。（記者蔡昀容攝）

2023/11/30 12:42

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣48歲林姓女子與金姓男子原為男女朋友，兩人分手後，男方赴泰國工作，女方謊稱懷孕還生下男嬰，要求男方支付月子中心和嬰兒生活費用，累計58萬元。金男想探視男嬰頻遭拒，才發覺受騙提告。宜檢偵結，依詐欺罪起訴林女。

金男2021年3月至10月赴泰國工作，人在台灣的林女，先宣稱在2020年9月間懷孕，又稱2021年6月生下男嬰，向金男索要月子中心及男嬰生活費，金男陸續支付58萬元，包含一個1萬元過年紅包。

金男2021年11月返台後，不斷要求探視男嬰，卻頻頻遭拒，懷疑受騙，具狀向宜蘭地檢署提告。

林女接受偵查時，坦承有傳超音波、嬰兒照片給男方，男方也有匯款給她，但矢口否認詐欺；她辯稱，她沒向對方要錢，通訊軟體中，關於懷孕、月子中心花費等訊息，不是她傳的，她沒有印象，因為她在醫院婦產科工作，才傳嬰兒等照片，是在講工作情形。

不過，林女在訊息中，稱嬰兒為「我們的寶貝」，嬰兒生活費也與醫院工作無關，檢察官認定是卸責之詞，無足採信，依詐欺罪嫌起訴林女；林女雖無坦承犯行，但與金男民事調解成立，並依調解返還40萬元，且無足夠構成累犯的前科，若林女在法院審理期間坦承犯行，建請法官從輕量刑。

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