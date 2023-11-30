泰國妹慘遭台籍男友砍殺破相 芳齡50歲自稱每月坐檯陪酒賺6位數

李姓女子遭男友持美工刀砍殺破相，法官判張男應賠30萬元。示意圖。（資料照）

2023/11/30 12:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕50歲李姓泰國籍女子與張姓男友鬧不和，張男醉酒持刀闖入國小學校，對著正在上家政課的李女揮砍，李女脖子被刺傷後，張男不肯罷休，李女的堂妹見狀衝上前護住堂姊，也被利刃劃傷；李女因臉部破相，無法去小吃部坐檯陪酒上班，她自稱每月可賺10萬元，要求張男賠她薪資損失及醫美費用共418萬元，但法官綜合相關事證，只判張男應賠30萬元。

判決指出，在泰國僅有小學2、3年級學歷的李女，2006年取得我國國籍後，平時在小吃部上班陪酒，但他不忘充實自己，也去鳳山區某國小上家政課；去年10月20日晚間，李女在學校上課上到一半，張姓男子突然闖入教室，他先用左手勒住李女的脖子，喊了一句「要給你死」後，拿著美工刀的右手隨即朝她的脖子刺一刀，再朝她右大腿劃一刀。

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李女脖、腿被刺傷後，也在同一間教室上課的李女堂妹，見狀立即上前護住堂姊，過程中也不慎被刀子劃傷右手；張男見眾人已出手阻擋他，只好逃離現場。警方獲報趕往處理時，當晚11點就在張男住處逮人同時查扣行凶時的血衣，並測得他酒測值高達0.73，但張男落網後矢口否認涉案，還說自己喝醉了什麼都記不得。

檢方偵結後依殺人未遂罪將他起訴，但一審法官認為李女刀傷部位雖然在頸部，但距離臉部很近，加上李女被壓倒在地後不斷掙扎，研判張男是要劃傷李女臉部而非頸部，且李女頸部傷勢僅皮肉傷，經醫院包紮後就出院返家休養，因此根據相關事證認定張男沒有殺人犯意，改依2個傷害罪各判他徒刑1年6月及3月，張不服上訴被駁回後，目前案件已到最高法院審理中。

而李女左臉頰左耳下方遭美工刀劃傷，經手術縫合，傷口顯眼，猙獰可怖，影響外在美觀，她找上醫美診所咨詢，得知手 術除疤要價150萬元，加上她每月陪酒至少能賺10萬元，受傷後無法陪酒的損失及精神慰撫金，提告要求張男要賠她418萬元。

法官認為，李女提出的醫美費用是從網路上抓取的收費標準，而非洽詢過專業醫師後得到的建議，因此認定醫美費用沒有憑據，且李女的老闆娘說她陪酒一次只賺400元，每月頂多賺5萬元，因此依受傷2個月無法工作計算，再加上精神慰撫金20萬元，判張男應賠30萬元，可上訴。

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