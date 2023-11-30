酒駕撞傷人 畫圓圈走直線都過關 法官判決罰單撤銷

朱男酒駕且撞傷騎士，但他卻通過畫圓圈與走直線測試，法官判決罰單撤銷，圖為警方攔查酒駕情景。（資料照）

2023/11/30 08:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市朱姓男子去年6月與機車騎士相撞，騎士受輕傷，朱男酒測0.15毫克，警方開出3萬元酒駕罰單，並吊扣駕照4年，朱男提起行政訴訟，他主張案發之後，警方要他做的動作，包括走直線、畫同心圓等，他全部過關，聲明撤銷罰單，法官也認為他當時並無醉酒樣態，酒後開車與車禍致人受傷之間，無相當因果關係，判決罰單撤銷。

判決書指出，朱男去年6月28日下午，開車於中市大雅區永和路一處巷口，與機車騎士相撞，騎士受輕傷，中市大雅警分局酒測，朱男每公升呼氣酒精濃度0.15毫克，未達0.25毫克的公共危險罪標準，警方依違反「交通管理處罰條例」，開出3萬元罰單，吊扣駕駛執照48個月（4年），並應參加道路交通安全講習。

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朱男不服，向台中高等行政法院提起行政訴訟，他主張自己案發後，「至警局接受評估，所有身體評估動作皆有過關（酒後生理協調平衡檢測，包括畫同心圓圈，走直線一段距離等）」，聲明撤銷罰單。

警方則說，朱男肇事致人受傷，酒測0.15毫克，違規事實明確，且他於警察詢問時，坦承案發前一晚喝酒，因尚未全部代謝，案發時才會測得0.15毫克的酒精濃度。

法官認為，依據「道路交通安全規則」第114條第2款，汽車駕駛人飲用酒類或其他類似物後，其吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克，不得駕車，另外，「交通管理處罰條例」也規定，酒後駕車因而肇事致人受傷，其吊扣駕駛執照的期間延長為2至4年，因此，酒後駕車「因而」肇事致人受傷的違規行為，比單純酒後駕車的違規行為，應為更不利的裁罰處分，不過，如果車禍導致他人受傷，卻與駕駛人酒後駕車無關，就不符合上述條文規定。

法官強調，朱男車禍之後，警察對他施以酒駕狀態觀察，並未記載朱男有異常情形，沒有語無倫次、沒有意識模糊、沒有注意力無法集中、沒有嘔吐等酒醉態樣；另外，朱男做走直線測試，並無「步行時左右搖晃，腳步不穩」、亦無「腳步離開測試的直線」或「身體前後或左右搖擺不定」，也沒有「手腳部顫抖，身體無法保持平衡」，朱男用筆在兩個同心圓之間的0.5公分環狀帶內，畫另一個圓（同心圓），也都在0.5公分環狀帶內。

法官指出，朱男被警方依公共危險移送法辦，台中地檢署不起訴，又沒有證據足以認定朱男是因酒駕而導致他人受傷（酒駕與肇事因而導致他人受傷無相當因果關係），據此撤銷罰單，可上訴。

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