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神鬼女會計A公司1億元 老闆、女律師也遭法辦原因曝

林姓女會計A走公司逾1億元；施姓老闆因聽信孫姓女律師建議，要林女以未成年子女名義偽簽本票，士檢偵結起訴林等3人。（資料照）

林姓女會計A走公司逾1億元；施姓老闆因聽信孫姓女律師建議，要林女以未成年子女名義偽簽本票，士檢偵結起訴林等3人。（資料照）

2023/11/29 18:42

〔記者溫于德／台北報導〕專營土方生意的全運貨運公司，其林姓女會計多年來侵吞公司逾1億元款項，去年被施姓老闆發現；施男為確保追回這筆錢，聽信孫姓女律師的主意，要林女以兩名未成年的子女的名義偽簽本票當作債權。士林地檢署偵結，依業務侵占罪起訴林女，林女另與施、孫，則以成年人故意對兒童犯偽造有價證券罪起訴。

起訴指，林姓女會計負責經手公司帳務紀錄、資金提領等帳戶、出納業務，卻利用收款的機會，從2016年4月起至2022年1月間，以擅自在取款條的金額空白處填上數字等手法，溢領公司款項共逾1億元。

後來施姓老闆發現公司資金被林姓會計侵占，立刻向孫姓女律師諮詢法律意見。而孫姓女律師為謀求日後與施男的合作機會，竟傳LINE告訴施：「如她（指林女）願意解決，叫她簽本票，連房子持份另一半所有人的名字⋯⋯也要叫她簽，讓她偽造文書⋯⋯」等語。

林女接著在未獲兩名子女同意下，以子女名義簽下施姓老闆準備的5張本票共值2.5億元，再交給孫姓女律師。

士檢偵結，指林姓女會計犯業務侵占罪、成年人故意對兒童犯偽造有價證券罪，並依兒少法規定請求法院對她加重刑期；至於同樣犯成年人故意對兒童犯偽造有價證券罪的施、孫，因認罪，獲檢方請求減輕其刑。

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