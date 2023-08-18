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神鬼女會計A走北律公會6000萬 被判刑4年還要賠5591萬

北律女會計李雪琴A走公會逾6000萬元，已遭判刑4年，今再被判須賠償5591萬餘元。（示意圖，本報合成）

北律女會計李雪琴A走公會逾6000萬元，已遭判刑4年，今再被判須賠償5591萬餘元。（示意圖，本報合成）

2023/08/18 14:58

〔記者溫于德／台北報導〕台北律師公會女會計李雪琴，利用處理公會公款及辦活動等機會，7年來侵占逾6000萬元，用以繳納私人保險費與母親看護費用。台北地院刑庭依業務侵占罪判李4年徒刑、沒收未返還犯罪所得5458萬餘元，已上訴高等法院；北院民庭今再判李須賠償5591萬餘元，可上訴。

李女於1998年起任職北律公會秘書處會計，2020年被抓包涉嫌長期利用經手公款帳戶調撥的職務之便，以多報少、收款不入帳等手法，A走公會公款2785萬餘元；檢方2021年首度起訴李女2017至19年的侵占犯行。

後經北律持續查帳，又發現李女於2013年到2016年間，也暗槓公款3312萬餘元，總計7年期間共侵占6097萬元。檢方再度起訴指李女利用每年公會理監事改選的機會，趁新任理監事尚未熟悉公會業務，以「螞蟻搬象」溢領方式侵吞公款，挪用於私人保險費及母親看護費用等，再以其會計專業美化帳冊矇騙公會，使北律7年間渾然未覺。

法院審理時，李女認罪，但聲稱已記不清明確金額，印象中沒6000萬這麼多；北律委任律師主張李女名下已無財產，質疑她隱匿犯罪所得，未有悔悟真意，建請法院從重量刑。

北院刑庭去年11月底宣判，認定李女犯8個業務侵占罪，定應執行4年，另扣除她已返還640萬元，沒收未返還犯罪所得5458萬餘元。民事部分，北院今再判她應賠償北律5591萬餘元。

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