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730萬元BMW豪車修不好 拖車到展示中心抗議判無罪

法官認為羅男拖車到展示中心抗議之舉，尚未達強暴脅迫程度，判決羅男無罪。（資料照）

法官認為羅男拖車到展示中心抗議之舉，尚未達強暴脅迫程度，判決羅男無罪。（資料照）

2023/11/29 12:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中一家機械板金公司羅姓老闆，2016年花730萬元，買一輛BMW X6M高級休旅車，他控訴交車3個月，方向主機出現異音，之後又有其他問題，進廠維修始終未解，氣得在2019年、2020年兩度到中市烏日區的台中汎德展示中心抗議，還用拖車載來綁著「危害消費者權益」、「無能車商」、「BMW爛爛爛」布條的豪車，放在展示中心門口旁草坪，台中地檢署依妨害自由罪（強制罪）起訴，不過，台中地院判決羅男無罪。

判決書指出，台中地院判決無罪的主要理由，是羅男抗議的行為，未達強制罪客觀上所規定的「強暴、脅迫」要件。

判決書與起訴書指出，羅姓老闆指自己於2016年11月初，他花730萬元買X6M高級休旅車，開3個月方向機就出問題，轉彎時會出現很大聲的異音，他擔心行車安全受影響，送回原廠維修，卻始終有怪聲，問題未能解決，之後又有其他狀況，他擔心開在路上突然無法轉彎而危及路人安全，所以此車購入後幾乎都沒開。

他指出，此車購入3年，就有1年多是放在車廠內維修，他提出民事告訴，也申請送交工研院鑑定，車商卻不答應，要求到汽車工會、私人單位，但他無法接受私人單位的公信力，進而提起抗爭。

羅男2019年11月26日雇遊覽車與貨車，載40多名員工到台中烏日的汎德展示中心（汎德永業汽車股份有限公司汎德台中分公司）抗議，還把懸掛「危害消費者權益」、「無能車商」、「BMW爛爛爛」布條的車子，直接拖到展示中心前，2020年5月勞動節又再度雇用拖車、吊車，再度把這輛BMW的X6M放於展示中心前草坪抗議，被汎德公司委任律師，提出妨害自由、公然侮辱與妨害信用罪告訴，不過，公然侮辱與妨害信用罪不起訴，檢方起訴妨害自由（強制罪）。

台中地院審理時，羅男不否認上述行為，但他否認有強制犯行，他是針對與汎德公司之間的消費糾紛進行抗議，律師則主張這是言論自由。

法官認為，台中汎德展示中心的員工幹部作證說，案發當日（第二次抗議）是勞動節，該中心休假未營業，他們請警察制止，但是警方表示無法確定草皮是誰所有，所以無法制止羅男，當時擺放貨櫃在草坪上的車，沒有影響通行權利，但是觀感不好。

法官認為，案發當時未見衝突，難以認定羅男有強暴、脅迫行為，且此案源於私法上的權利未能即時受救濟（車沒修好），懸掛「無能車商」、「BMW爛爛爛」等文字布條，也是可以排除的障礙，不構成「強暴、脅迫」，據此判決無罪，可上訴。

羅男指自己無強制罪的犯行，他拖車到展示中心抗議之舉，單純是抗議與車商之間的消費糾紛。（資料照）

羅男指自己無強制罪的犯行，他拖車到展示中心抗議之舉，單純是抗議與車商之間的消費糾紛。（資料照）

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