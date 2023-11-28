為奪北市信義區上億房產 「華爾街女神」驚世母女籌畫3次殺人計畫

胡青青買來推車，意圖運送其姑姑陳姓婦人。（記者姚岳宏翻攝）

2023/11/28 20:14

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「華爾街女神」把風！狠大嫂為爭產找拿鐵鎚狂敲小姑頭

〔記者姚岳宏／台北報導〕自稱有上億元身家的「華爾街女神」陳莉婷，才因非法經營期貨顧問被判刑，卻在判決前後，與母親胡青青看上陳婦（胡女的姑姑）的上億元房產，涉嫌多次計畫攻擊陳婦，營造意外假象，意圖繼承遺產，今年9月再度在北市信義區陳婦住處樓梯間埋伏，由陳女把風，胡青青拿鐵鎚襲擊姑姑後腦，幸好姑姑呼救聲驚動鄰居，沒釀出人命，

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警方循線逮人，依殺人未遂逮捕陳莉婷、胡青青及兩名協助殺人的楊、詹二男，除詹男承認犯行，餘3人聲押獲准。台北地檢署認定陳莉婷涉嫌與母親胡青青對陳婦行凶，今天依殺人未遂罪將陳莉婷、胡青青及其兩名男性友人起訴。

警方調查，被害人陳婦是胡青青的小姑，胡青青母女密謀奪取獨居的陳婦財產，去年11月，胡女夥同女兒陳莉婷及楊姓、詹姓等2名男子，強押陳婦簽署出借房產切結書，陳婦堅決不從，事後向胡女及陳女聲請民事保護令。

胡青青母女倆見無法得逞，開始籌畫3次謀殺行動，第一次原定今年8月間，由詹男雇人意圖以營造假車禍方式，衝撞陳婦致死，但後來一直無法開車跟到她，苦沒機會下手。

胡女得知陳婦日常行動路線，先承租她每天必經的八德路4段其中一間店面，9月26日趁她經過該處時，夥同楊男等人，強押陳婦至店內，試圖製造被害人借廁所，卻於浴室滑倒死亡意外，後來在店門口拉扯時，被路人經過制止未得逞。

胡青青母女第3次殺人計畫，則是選擇陳婦住處下手，營造因吵架導致意外跌落樓梯撞到頭意外；警方在9月29日下午4時許接獲報案，基隆路1段民宅有人打架，員警到場時，被害人因頭部多處撕裂傷，已由119送醫救治。

胡女現場供稱，雙方因口角爭執及拉扯，導致被害人不慎摔落樓梯間，但警方派人至醫院檢視被害人傷勢，參以現場證據，顯與胡女所稱意外事故不符，案情疑雲重重，警方後從陳莉婷母女兩人住處，查扣到多張犯案計畫書，包括有多件犯罪阻卻違法及自首認罪，情堪憐憫減刑輕判等新聞報導內容，且計畫書所載計畫犯罪手法，與情節雷同，其中詹男承認協助殺人，整件事才真相大白。

胡青青將推車帶進電梯裡。（記者姚岳宏翻攝）

監視器拍到胡青青在八德路4段、被害人陳婦必經處埋伏。（記者姚岳宏翻攝）

警方到場胡青青還拉扯陳婦。（記者姚岳宏翻攝）

警方搜索胡青青家。（記者姚岳宏翻攝）

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