為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

爭奪信義區家產！狠大嫂找女兒把風還拿鐵鎚狂敲小姑頭

被用來行兇的鐵鎚示意圖，與新聞無關。（資料照）

被用來行兇的鐵鎚示意圖，與新聞無關。（資料照）

2023/11/28 10:07

〔記者錢利忠／台北報導〕姑嫂爭產竟拿鐵鎚行兇！六旬胡姓婦人喪夫後，與小她1歲的小姑爭奪夫家位於台北市信義區的數億元土地家產，胡婦竟拿鐵鎚埋伏在小姑住處，甚至找女兒到場把風，以及請2位男友人壯聲勢，尾隨小姑進電梯後，狠朝小姑的後腦狂槌，所幸有見義勇為的鄰居出聲喝止，這才沒釀出人命；台北地檢署今依殺人未遂罪，將胡婦母女及2男等4人起訴。

胡婦等4人落網後，檢方認定胡婦持鐵鎚凶器，多次朝被害人的頭部等身體要害部位攻擊，此舉已涉嫌殺人未遂，其他3人則為共犯，訊後依涉犯重罪及有勾串之虞將4人聲押禁見獲准，今起訴後移由台北地院審理。

檢方調查，今年9月，胡婦與女兒與2位男友人前往小姑位於台北市信義區的住處埋伏，趁小姑走進住處電梯時，胡婦立即尾隨跟進，二話不說就拿出預藏的鐵槌朝小姑的後腦及側腦狂敲，小姑被攻擊後，滿頭鮮血地倒在電梯內奄奄一息，胡婦竟還持續朝她的頭部攻擊。

所幸當時有鄰居聽見吵鬧聲響出來查看，驚見胡婦竟拿鐵鎚行兇，立即大聲喝止「你們在幹什麼！」胡婦才趕緊夥同把風的女兒及2位男友人離去；至於被打的小姑經送醫搶救後，頭部有多處撕裂傷，經縫合之後已無礙。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新北日本料理店老闆吃醋殺妻、殺情敵未遂 高院二審宣判
2023/10/03 13:29

新北日本料理店老闆吃醋殺妻、殺情敵未遂 高院二審宣判
劈腿男遭友斥責不滿 竟糾眾闖日料店砍人
2022/12/01 15:31

劈腿男遭友斥責不滿 竟糾眾闖日料店砍人

風起原舞・樂動臺東12/2~3迎接南島樂舞盛事
湯景華挾怨縱火奪6命4度判死 最高法院18日如期開庭
2021/06/15 19:06

湯景華挾怨縱火奪6命4度判死 最高法院18日如期開庭
你今天，犯罪了嗎？》第一次「殺人」就上手
2021/01/18 10:54

你今天，犯罪了嗎？》第一次「殺人」就上手

感受美好生活 從一杯濃純香鮮乳開始
律師巨克安被毆打不治 兇嫌交保檢方抗告
2017/09/21 20:49

律師巨克安被毆打不治 兇嫌交保檢方抗告
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播