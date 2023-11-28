爭奪信義區家產！狠大嫂找女兒把風還拿鐵鎚狂敲小姑頭

被用來行兇的鐵鎚示意圖，與新聞無關。（資料照）

2023/11/28 10:07

〔記者錢利忠／台北報導〕姑嫂爭產竟拿鐵鎚行兇！六旬胡姓婦人喪夫後，與小她1歲的小姑爭奪夫家位於台北市信義區的數億元土地家產，胡婦竟拿鐵鎚埋伏在小姑住處，甚至找女兒到場把風，以及請2位男友人壯聲勢，尾隨小姑進電梯後，狠朝小姑的後腦狂槌，所幸有見義勇為的鄰居出聲喝止，這才沒釀出人命；台北地檢署今依殺人未遂罪，將胡婦母女及2男等4人起訴。

胡婦等4人落網後，檢方認定胡婦持鐵鎚凶器，多次朝被害人的頭部等身體要害部位攻擊，此舉已涉嫌殺人未遂，其他3人則為共犯，訊後依涉犯重罪及有勾串之虞將4人聲押禁見獲准，今起訴後移由台北地院審理。

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檢方調查，今年9月，胡婦與女兒與2位男友人前往小姑位於台北市信義區的住處埋伏，趁小姑走進住處電梯時，胡婦立即尾隨跟進，二話不說就拿出預藏的鐵槌朝小姑的後腦及側腦狂敲，小姑被攻擊後，滿頭鮮血地倒在電梯內奄奄一息，胡婦竟還持續朝她的頭部攻擊。

所幸當時有鄰居聽見吵鬧聲響出來查看，驚見胡婦竟拿鐵鎚行兇，立即大聲喝止「你們在幹什麼！」胡婦才趕緊夥同把風的女兒及2位男友人離去；至於被打的小姑經送醫搶救後，頭部有多處撕裂傷，經縫合之後已無礙。

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