單親爸成詐團人頭戶單日177萬入賬 被判4月+還清詐款

男子帳戶提供給詐團，短短1天就有177萬元匯入。（路透）

2023/11/28 18:53

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名張姓單親爸將銀行帳戶提供給詐騙集團使用，短短1天就有8人共匯入177萬元的詐款，被害人全是從網路看到投資「低價股」、「虛擬貨幣」的投資廣告，再由客服人員邀請加入LINE投資社群，他們原本以為有「保證穩賺」的機會，結果全被騙上當，其中以家住台南歸仁的李男被騙最多錢，他一次就匯了90萬元，現在全指望張男能還他錢。該案經彰化地院審理，今判處張男4月徒刑，併科罰金8萬元，並需賠償被害人所有損失。

判決書指出，張男去年2月間經友人介紹綽號「白毛」的陳男（另案審理）認識，陳男向張稱，自己線上賭博贏1萬，可以讓其吃紅3000元，前提是要提供帳戶匯錢進去。雙方約在員林某郵局，張男即將自己的一本銀行帳戶及提款卡交給陳男使用，並告知密碼，該帳戶馬上有一筆1萬元的詐款匯入，張男獲得3000元現金。

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這筆1萬元的詐款只是「前菜」，隨即又有11萬元匯入，隔天3月4日上午10點到下午2點，共有6名被害人匯入165萬元，其中最少5萬元，最多90萬元，次多為50萬元，這些被害人都先在網路看到「保證獲利」的投資管道，再被客服人員邀請入LINE投資平台，平台聲稱有專業老師指示買股，被害人再被引導下載註冊「穆迪高級版」APP。原本以為穩賺不賠的投資，全數進入張男的帳戶，這些項款很快被車手領出。因被害人報案，警方循線找到張男。

承審法官表示，張男是撫養2名未成年子女的單親爸，雖未實際參與詐欺取財及洗錢犯行，但提供金融帳戶資料供他人非法使用，助長詐欺犯罪風氣，危害財產交易安全與社會經濟秩序，惟念其犯後坦承犯行，與被害人等達成調解，判處4月徒刑，併科罰金8萬元。

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