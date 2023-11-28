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台中太平傳專偷機車煞車「卡鉗」 變裝、製造斷點仍被逮

台中太平上月接連發生7件竊案，竊嫌專門行竊改裝機車的煞車「卡鉗」（紅圈處）。（記者陳建志攝）

台中太平上月接連發生7件竊案，竊嫌專門行竊改裝機車的煞車「卡鉗」（紅圈處）。（記者陳建志攝）

2023/11/28 11:17

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平區近來傳出多起改裝機車高單價煞車「卡鉗」失竊案件，讓車主險釀意外，警方獲報組成專案小組查緝，但發現竊嫌製造斷點躲避追查，經擴大調閱監視器比對，終於鎖定一名陳姓男子涉案，前天持搜索票前往陳男家中將他逮捕，並當場起出來不及銷贓的「卡鉗」，陳男稱失業缺錢花用才下手行竊，並上網低價銷贓，讓車主相當氣憤，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

台中太平勤益科大附近，上月接連發生7起機車煞車「卡鉗」失竊案件，且識貨的竊嫌專偷改裝車，一個要價5千到1萬元的「卡鉗」，失竊車主要用車發動時才發現沒煞車險釀意外，太平分局認有危害機車駕駛人用車安全，立即組成專案小組全力查緝。

警方分析發現，該名竊嫌刻意挑選沒有監視器的地方下手，且行竊前都會先將機車停在遠處，以徒步的方式犯案後再離開，企圖製造斷點躲避警方追緝，犯案時甚至還穿雨衣、戴露眼毛帽偽裝，避免遭認出，不過「凡走過必留下痕跡」，警方鍥而不捨擴大調閱監視器比對，終於查出陳男犯案騎乘車輛，員警並認出竊嫌疑似是轄區慣竊陳姓男子（43歲）。

員警鎖定陳男犯案後，向台中地方法院聲請搜索票，前天見時機成熟登門將陳男逮捕到案，並在家中查獲來不及銷贓的1件煞車「卡鉗」，讓陳男無法辯駁坦承犯案。

陳男表示，因失業缺錢花用，才會鎖定高單價的改裝煞車「卡鉗」下手，不過一個要價5千到1萬元的「卡鉗」，都上網以1千多元，甚至僅數百元便宜銷贓，讓失主得知相當氣憤，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

太平分局偵查隊長鐘劍貴也呼籲，民眾停放汽機車應盡量停放在有監視系統附近，且加強防竊措施，可降低汽機車遭竊或遭破壞的情形發生。並提醒喜好改裝車輛同好，應循正常管道購買，勿於網路購買來路不明且低於市價的零件，以免觸法。

台中太平陳姓男子因缺錢花用，行竊機車煞車「卡鉗」，犯案時還刻意穿雨衣、戴毛帽躲避追緝。（警方提供）

台中太平陳姓男子因缺錢花用，行竊機車煞車「卡鉗」，犯案時還刻意穿雨衣、戴毛帽躲避追緝。（警方提供）

警方在陳男家中搜出還不及銷贓的煞車「卡鉗」。（警方提供）

警方在陳男家中搜出還不及銷贓的煞車「卡鉗」。（警方提供）

台中太平陳姓男子（中）因缺錢花用，行竊機車煞車「卡鉗」，警方依竊盜罪嫌送辦。（記者陳建志翻攝）

台中太平陳姓男子（中）因缺錢花用，行竊機車煞車「卡鉗」，警方依竊盜罪嫌送辦。（記者陳建志翻攝）

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