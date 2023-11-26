工程師被騙160萬 又準備500萬與警配合逮車手

埋伏警方見車手上門現身抓人。（警方提供）

2023/11/26 16:12

〔記者許國楨／台中報導〕台中市蔡姓工程師誤入假投資陷阱，短短4天就被騙走160萬，他憤而報案，還自行準備500萬元與對方聯繫面交，詐騙集團見獵心喜，以為能再海撈一筆，殊不知蔡男早已與警方合作，就在派出車手「到府服務」時瞬成「甕中鱉」，當場被埋伏在屋內的警方逮個正著，警詢後依詐欺等罪嫌送辦。

據了解，蔡男今年5月瀏覽網路時認識一名女網友，雙方維持半年時間聊天進而取得蔡男初步信任後，女網友向其極力推薦「飆股課程」，蔡男雖存疑惟面對女網友鼓吹該投資為「高收益」、「有漏洞」、「輕鬆賺」、「投報率高」、「簡單好操作」等話術，最終敵不過低投資高報酬誘惑下載投顧APP，本月中旬決定投入資金購買股票。

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未料蔡男短短4天內以匯款與面交方式投資160萬元，後續對方持續勸引誘蔡男認購數百萬元股份，蔡男遲遲未允諾卻發現對方帳戶遭凍結，才驚覺上當受騙報案，並與警方聯手實施誘捕偵查，在不驚動對方情況下，告訴對方自己經猶豫數日，已準備好500萬元認購股份。

詐團以為能大宰肥羊，殊不知蔡男早已與警方合作，本月24日與對方約好面交，當天第四分局黎明所長王凱政率員警蔡富穎、林聖皓、陳政男、鄒萬平、李鳶前往，兵分二路，一組人在外守望埋伏，另組人則進入等候車手上鉤。

待約定時間到時，只見26歲韓姓車手隻身前來，向蔡男誆稱是投顧公司專員要收取投資現金，蔡男確認後，將裝有500萬現金塑膠袋交出，員警見韓男清點現金時立即現身表明身分，韓男當場嚇得目瞪口呆，只能乖乖束手就擒。

警方從韓男身上起出假工作證、收據、手機等證物，警詢後，將全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

蔡男準備的500萬元現金。（警方提供）

警方查扣假工作證、收據、手機等證物。（警方提供）

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