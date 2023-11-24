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穿受刑人外套面交136萬 警眼尖識破「車手」當場逮捕

黃姓男子（右）受僱當車手，穿著印有「立德」（紅圈處）字樣的台北看守所的受刑人外套與被害人進行面交，被警方識破進行圍捕。（民眾提供）

黃姓男子（右）受僱當車手，穿著印有「立德」（紅圈處）字樣的台北看守所的受刑人外套與被害人進行面交，被警方識破進行圍捕。（民眾提供）

2023/11/24 20:31

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣有一女性民眾遭詐欺集團以假投資詐騙逾400萬元，本月22日又相約面交投資金136萬元，員林警方接獲情資到相約地點埋伏，發現一名身穿台北看守所受刑人外套的黃男行跡可疑，於是趁兩方面交時進行圍捕，果然在其身上搜得假工作證等證據，全案訊後依詐欺罪移送彰化地檢署偵辦，昨日羈押獲准。

員林警分局表示，近日接獲民眾通報，其友人陷入投資股票詐欺陷阱，相繼投入現金逾400萬元，苦勸友人有詐，仍執意要持投資保證金136萬元加碼，只好報警，警方獲悉後隨被害人至面交場所進行埋伏，發現黃男（29歲）身穿綠色，胸口印有「立德」字樣的台北看守所的受刑人外套，在門口徘徊不定且行徑可疑，便進行鎖定，待被害人與之面交時上前圍捕，在其身上搜得假員工作證、收據等證據。

警方指出，黃男因涉詐欺罪嫌被羈押台北看守所，檢方起訴後17日被釋回，未料又接連犯案，據黃男供稱，因缺錢花用才鋌而走險當車手，這次犯案期間他都穿此看守所外套與人面交，但無人發現有異，直至22日被員林警方識破才被逮。

據了解黃男17日出獄後，19日就開始「接案」，三天內就遍南北與其他被害人進行5次面交，詐得現金逾500萬元，21日領得報酬4萬元後還拿去「戰酒家」，行事張揚。

「想被關嗎？」，偵辦員警表示，第一次看到有犯嫌如此明目張膽的穿著受刑人的衣物進行犯罪，好似告訴警察「快來抓我」，覺得有點傻眼，這次被捕後就「穿好、穿滿」好好反省。

黃男穿著綠色外套，胸口印有「立德」字樣為台北看守所受刑人外套。（民眾提供）

黃男穿著綠色外套，胸口印有「立德」字樣為台北看守所受刑人外套。（民眾提供）

黃男訊後依詐欺罪移送彰化地檢署偵辦，並羈押獲准。（民眾提供）

黃男訊後依詐欺罪移送彰化地檢署偵辦，並羈押獲准。（民眾提供）

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