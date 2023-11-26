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露鳥、摸臀、看內褲...... 嘉義抓雞工瘋狂跟騷少女

黃姓男子對高中少女心生愛慕，竟偷跟少女進廁所，上鎖強制她不能離開、多次尾隨少女、在超商露鳥給少女看，甚至強抱、摸臀、強吻。示意圖。（資料照）

黃姓男子對高中少女心生愛慕，竟偷跟少女進廁所，上鎖強制她不能離開、多次尾隨少女、在超商露鳥給少女看，甚至強抱、摸臀、強吻。示意圖。（資料照）

2023/11/26 12:57

〔記者林宜樟／嘉義報導〕從事抓雞工的黃姓男子去年偶然看到嘉義縣一名高中少女，心生愛慕之情，竟偷跟少女進廁所，上鎖強制她不能離開，多次尾隨少女，在超商露鳥給少女看，甚至強抱、摸臀、強吻，還試圖拉開少女運動褲要看她的內褲；案經檢警調查起訴，嘉義地方法院日前依成年人故意對少年犯強制罪、故意對少年犯跟騷罪、公然猥褻罪、強制猥褻罪等，判處黃男應執行有期徒刑1年，拘役80日。

法院判決書指出，黃男與少女並不相識，黃男偶然看到少女而心生愛慕，去年某日在一間超商看見少女進廁所，隨即跟進，還將廁所上鎖長達30秒，妨害少女離開。黃男去年6月1日至今年4月26日，以每週3到4天頻率，在少女下午放學下車地點處守候，尾隨少女返回住處至半路才離開，讓少女心生畏怖，影響她生活。

黃男甚至曾在超商外看到少女在裡面用餐，就隔著玻璃對少女露鳥，公然猥褻。後來在某日下午5點多，黃男直接用力抱住少女，無視少女反抗、撇頭、掙脫，仍然摸臀、強吻，試圖拉開少女運動褲要看她內褲，強制猥褻。

判決書指出，依據監視器影像、少女指控及黃男自白，黃男知曉少女為未成年，偶然見少女心生愛慕，不理性克制情感，為滿足私慾，妨害少女自由出入權利、持續跟蹤騷擾、公然猥褻、強制猥褻，造成少女身心傷痛，且未表歉意，並未和解，少女母親更表示「請法院從重量刑」。

法院認為黃男犯成年人故意對少年犯強制罪，判拘役50日得易科罰金、故意對少年犯跟蹤騷擾罪有期徒刑7月、故意對少年犯公然猥褻罪處拘役40日得易科罰金、故意對少年犯強制猥褻罪處有期徒刑8月，應執行拘役80日，有期徒刑1年。

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