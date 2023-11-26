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警取締酒駕及噪音車 「通緝男」當警面前闖紅燈解送歸案

黃男駕駛銀色自小客車，當員警面前紅燈左轉。（記者鄭淑婷翻攝）

黃男駕駛銀色自小客車，當員警面前紅燈左轉。（記者鄭淑婷翻攝）

2023/11/26 11:28

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園警分局本月15、22、25日晚上7點到11點，與桃市府環保局、桃園監理站合作，選在桃園區熱點執行「靜桃專案」，總計攔查69輛汽機車，經檢測有43輛排氣管噪音超標，龍安所另於25日執行取締酒駕及噪音車勤務時，目擊43歲黃姓駕駛闖紅燈，攔查發現他竟是「通緝犯」，訊後今早將他解送歸案。

警方表示，3天靜桃專案聯合稽查勤務，分別選在桃園區大有國中、同德國中、經國環保公園等地點，針對音量較大的汽、機車進行攔查，總計攔查69輛汽機車、有43輛排氣管噪音檢測超標，環保局人員隨即開立舉發單及車輛複驗單，此外，桃市府已於今年9月22日起正式公告，將改裝排氣管從「標準罰」改為「行為罰」，只要非合法改裝車行駛桃園，即可開罰3000元至3萬元罰鍰，環保局年底前也預計將聲音照相科技執法增至27組，汽、機駕駛人切勿擅自變更車體、排氣管。

龍安所員警張辰安及楊凱文25日晚間執行取締酒駕及噪音車攔檢勤務時，在八德區中華路發現1名機車騎士闖紅燈及1名自小客駕駛紅燈左轉，分頭攔檢發現34歲自小客車黃姓駕駛因涉及侵占案件被發布通緝，並呼叫支援將他逮捕，全案依法解送歸案。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

桃園警分局與桃市府環保局、桃園監理站合作，選在桃園區熱點執行「靜桃專案」。（桃園警分局提供）

桃園警分局與桃市府環保局、桃園監理站合作，選在桃園區熱點執行「靜桃專案」。（桃園警分局提供）

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