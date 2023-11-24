噁！酒醉少年脫光打手槍還射在大廳 保全怒報警提告

郭姓保全面對全裸的少年對他打手槍，他不想靠近制止，故直接報警處理。（被害人提供）

2023/11/24 12:33

〔記者徐聖倫／新北報導〕好噁！24歲郭姓保全在新北市某社區值班，遇到1名17歲少年酒醉在大廳沙發上睡覺，不料少年一睡醒，走到郭某的櫃台旁直接脫下衣褲，對著郭某開始「打手槍」，最終還射在大廳地板上，郭某氣得報警，警方獲報趕抵，將少年帶回派出所。

郭某今表示，本月17日他一如往常上班，0時許他起身巡邏時，發現少年醉得走進大廳，搖晃走到沙發旁倒了就睡，他以為少年是住戶，於是沒多做理會，就讓他在大廳休息。

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少年睡了1個小時左右，先是起身四處走，接著走到櫃檯向郭某搭話，但由於酒醉，郭某也聽不懂他在說什麼，然後少年就開始脫衣。郭某起初認為，可能是少年太熱，加上他也不想管醉漢以免惹事，但少年脫完上衣開始脫褲，直至全裸，郭某才認為不太妙。

全裸少年接下來面對郭某所在的櫃檯，就開始自慰，郭某覺得噁心但也不敢靠近制止，只能大聲請他不要這樣，但少年沒在聽，逕自射在大廳地板上，這時警方獲報趕抵，將少年穿好衣服帶回派出所。

警方同時通報少年家長到案，郭某則對少年提出性騷擾告訴，郭某直到這時才發現，少年根本不是住戶，少年家長則是不斷替孩子脫序行為向郭某道歉，現雙方仍在和解協調中。

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