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朋友代練遊戲角色卻7萬元偷賣掉 玩家氣炸：我花100萬養的耶

黃姓玩家花100萬元練出的遊戲角色，請朋友幫忙代練卻被7萬元偷賣掉。（翻攝遊戲官網）

黃姓玩家花100萬元練出的遊戲角色，請朋友幫忙代練卻被7萬元偷賣掉。（翻攝遊戲官網）

2023/11/24 11:56

〔記者黃佳琳／高雄報導〕朱姓男子幫黃姓男子的手遊角色衝裝備，取得黃男的遊戲帳號後，朱和友人邱男發現遊戲角色有許多珍貴虛寶，竟偷偷把帳號用7萬元賣掉，黃男得知此事後氣炸提告，直說自己花了100多萬辛苦打造的角色被賤賣，法官依妨害電腦使用罪判朱徒刑4月、邱男3月，均得易科罰金。

判決指出，2021年4月，朱姓男子協助黃男在手遊「RO仙境傳說-新世代的誕生」衝裝備及攻略遊戲，朱取得黃男的帳號後，在家幫忙練功時，邱姓友人剛好來訪，見到朱男代練的角色有很多稀有裝備，邱、朱商議後，決定偷偷賣掉角色賺錢，他們把角色資料PO上網後，開價9萬元，當晚就以7萬多元順利賣給陳姓玩家。

黃男事後發現角色無法登入，原本懷疑帳戶遭人盜用，報警後，才查出角色不是被盜用而是盜賣，氣得他直接提告；高雄地院審理時，黃男說自己花了100多萬購買裝備、抽虛寶，還花了大量時間練角色，結果卻被賤賣7萬元，讓他相當不甘心。

朱、邱則坦承犯行，法官認為兩人犯後尚知坦承犯行，兼衡其犯罪動機、目的、手段、情節，迄今尚未與黃男達成和解，犯罪所生損害未獲填補，因此依無故變更他人電腦設備之電磁紀錄罪各判徒刑4月和3月，均可易科罰金，可上訴。

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