被控恐嚇吳釗燮全家滅門 台南「二寶爸」判無罪

今年5月外交部臉書粉專上出現「死亡威脅」留言，恐嚇外長吳釗燮，調查局查到了台南張姓「二寶爸」的頭上，但證據不足，張男獲判無罪。（資料照）

2023/11/02 06:42

〔記者王捷／台南報導〕今年5月，外交部臉書粉專出現「死亡威脅」留言，恐嚇外長吳釗燮。調查局鎖定「二寶爸」張姓男子，但張男提出發票證明，案發時未在家用電腦，手機也未登入臉書。台南地院認為，不能排除臉書帳號被盜用的可能，因此判處張男無罪，但張男原計劃暑假陪兩個女兒出國遊學，也因限制出境泡湯。

當時外交部粉絲專頁有恐嚇留言，稱要對吳釗燮全家不利，外交部在5月11日的記者會上表達譴責，並向警方報案，同時加強吳釗燮的安全措施。

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判決書內容提到，吳釗燮和他的家人看完留言後都感到害怕，南檢認為，這已危害到人身安全，張男涉嫌恐嚇。

在調查後不久，南院就裁定張男限制出境，今年5月和6月間，張男兩度配合應訊，手機和電腦也都被調查人員翻遍，他在8月提出解除出境限制的聲請，原因是暑假要帶兩個女兒去日本上暑期課程15天。但法官認為，雖然恐嚇不是重罪，但恐嚇對象是外交部部長，顯示張男漠視法律，有可能出境後就不回來，因此駁回聲請。

審理期間，調查局提出IP位置、搜尋紀錄當證據，例如張男在案發後曾觀看「少康戰情室」的節目，以及多次查詢蔡英文總統、賴清德副總統及外交部、行政院和總統府的臉書，但他的筆電網頁瀏覽紀錄卻被刪除。

對於IP證據，張男提出反駁，他出示替女兒買豬排飯和飲料的發票，以及和朋友晚上去吃熱炒的發票，以證明在案發時他並不在家，因此不可能用家裡的電腦發表恐嚇留言。

南院也認為，張男的手機基地台位置能證明他在案發時並不在家，而他的臉書帳號在案發當天只有兩次登入紀錄，分別是早上將近7點和快中午的時候，但恐嚇事件則發生在下午6點多。

另外，雖然張男多次查詢了外交部、行政院、總統府、蔡英文、賴清德等臉書，但這些臉書都是公開的，南院就質疑，僅因張男瀏覽了這些臉書，如何能證明他有犯罪行為？加上無法排除臉書被盜的可能，因此做出無罪的判決。

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