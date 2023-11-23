性騷女助理被降調事務官！前法官陳鴻斌怒告司法院 發回更審

前法官陳鴻斌。（資料照）

2023/11/23 21:03

〔記者楊國文／台北報導〕台北高等行政法院前法官陳鴻斌長期性騷擾女助理，被監察院彈劾，遭職務法庭判決免職，被司法院派任台北地院司法事務官，他立即辦理退休，但退休金大幅水，陳鴻斌認為，原本是簡任14職等，卻被降轉為9職等的司法事務官，原處分違法而興訟，台北高等行政法院判他敗訴，但上訴後，最高行政法院認為原處分合法性、依據等，都有調查必要，今廢棄發回北高行更一審。

前法官陳鴻斌因偷親女助理嘴角等性騷擾行為，被懲戒法院職務法庭認為言行不檢，損及法官職位尊嚴，且節重大，2016年10月17日判決「免除法官職務，轉任法官以外職務」，司法院在同月20日將陳派任台北地院司法事務官。

請繼續往下閱讀...

法界指出，此項人事影響深遠，估計14職等的陳鴻斌原本每月有18、19萬元的收入，降調司法事務官僅8萬出頭，薪水嚴重縮水，更由於法官是終身職，大幅影響到退休金等退休福利，粗估退休金相差數百萬元之譜。

陳鴻斌不服提起復審被駁回，同年10月25日即辦理退休，並聲請再審成功，職務法庭再審庭廢棄原先的「免職、轉任法官以外職務」的判決，僅輕判陳罰俸1年，司法院因此撤銷派任北院司法事務官人事案。

監察院不服，又提起再審，職務法庭第二次再審又將前一次再審的判決廢棄，並駁回陳鴻斌的再審訴訟，司法院因此又將陳的人事令回復到派任北院司法事務官。陳不服司法院此項處分，提起復審禮號回後，向台北高等法院提起「任用」訴訟。

陳鴻斌主張，原處分、人事派令違法、無效，懲戒處分未考量到他當時已經是簡任14職等的法官，卻轉任職等顯不相當的9職等司法事務官，不僅違反「一行為不二懲」原則，亦違反比例原則及信賴保護原則，明顯不合法。

台北高等行政法院認為，陳鴻斌被降轉派任司法事務官，乃為落實懲戒處分確定後的執行，在合理及必要範圍內，本於人事權限進行的職務調動，未違反「一行為不二懲」原則，或違反比例原則等情事，判陳鴻斌敗訴。陳鴻斌不服，提起上訴。

最高行政法院認為，司法院對陳鴻斌做成轉任北院司法事務官的依據、合法性等，有調查必要，並給予充分陳述、辯論機會，今廢棄發回北高行更審。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法