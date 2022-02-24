色法官陳鴻斌被調司法事務官 告司法院吞敗

前法官陳鴻斌偷吻女助理等行為，遭司法院調派司法事務官，他雖提告，但遭北高行判決敗訴。（資料照）

2022/02/24 18:41

〔記者溫于德／台北報導〕台北高等行政法院前法官陳鴻斌因偷吻女助理等行為，遭職務法庭從原審判決免職到第1次再審改輕判罰俸，經監察院提起2次再審，陳又被判免職，並由司法院根據判決結果將陳調派為台北地院司法事務官，陳不服提告，台北高等行政法院認定司法院調派陳擔任司法事務官洵然有據，今判陳敗訴；可上訴。

北高行由審判長魏式瑜、陪席法官陳雪玉、受命法官劉正偉組成合議庭。合議庭指，司法院根據法院組織法規定，認為除了法官外，沒有與法官等級相當的職務，故依陳鴻斌所具任用資格、職務性質與法院業務需要，認為得轉任的職務包括司法事務官、觀護人、公證人及公設辯護人等職務。

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合議庭並指，司法事務官職務是為襄助法官，辦理非審判核心事務，為陳鴻斌所適任，且公設辯護人職等與司法事務官職務相當，均為薦任第7職等至第9職等，至於主任司法事務官職等雖可至簡任第10職等，但考量陳不適任主管職務，司法院調派陳擔任司法事務官屬適切裁量。

合議庭也指，司法院基於職務法庭第1次與第2次再審判決結果不同，重新審查，先以「2018年4月12日函」撤銷人事派令，再以原處分撤銷「2018年4月12日函」，回復人事派令將陳鴻彬調派為台北地院司法事務官洵然有據，今判陳鴻斌敗訴。

已婚陳鴻斌自2012年11月起以祈禱等理由對女法官助理握手、擁抱，還稱若有他襄助，助理一職可獲續聘，陳也在助理續聘審核會前一天，邀女助理前往政治大學河堤散步時竟偷親，女助理當下回「這是只有我男朋友才可以對我做的」，事後再上臉書抒發心情，經其他助理揭發此事，陳性騷擾才東窗事發。

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