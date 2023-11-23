小黃運將停在「計程車位」被罰！他怒罵：民眾亂檢舉 員警亂開單

計程車停在明顯標有「計程車位」的區域，遭民眾檢舉後，竟成功開單罰款600元。（圖擷取自臉書「爆料公社二社」）

2023/11/23 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕近日，一名網友在臉書分享一張計程車遭檢舉的罰單，照片中可見，一輛計程車停在明顯標有「計程車位」的區域，怎料遭民眾檢舉後，竟成功開單罰款600元。對此，原PO感到不滿表示，「政府開放檢舉...民眾隨便檢舉...員警也隨便開單！」。

一名網友在臉書「爆料公社二社」分享一張遭民眾檢舉的罰單照。根據照片內容顯示，事發於9月1日晚間6時許，地點位於新竹市東區中華路二段。該名運將的計程車停在標有「計程車位」的區域，且附近有「計程車招呼站」的明顯標誌。然而，罰單上的違規事實卻為「在公共汽車招呼站十公尺內臨時停車」，違反了道路交通管理處罰條例第55條1項02款，罰款金額為600元。

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然而，原PO前往事發地點錄影。影片中可見，地面上清楚刻有「計程車位」字樣，同時有「計程車招呼站」的告示牌並提醒「駕駛員不得離座、攬客」、「應按錶收費，不得拒載短程」。

對此，原PO質疑，「檢舉人檢舉違停公車招呼站，結果地上是計程車格，這種濫檢舉制度不須檢討？員警執法不應該謹慎查證後再製單？」並罵道，「政府開放檢舉...民眾隨便檢舉...員警也隨便開單！真的亂了套！」。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「警察沒有查證就開單應該記申誡」、「我覺得如果被檢舉人申述成功，檢舉人也要有相對罰則」、「應提倡『交通罰單申訴成功者，應給予精神補償』」、「你檢舉 我開單…多麼簡單的一件事呀！都不用出去抓違規了！」、「最近很多人被記點，一個月被開5.6張，大檢舉時代來臨了，檢舉起來」。

計程車停在明顯標有「計程車位」的區域，遭民眾檢舉後，竟成功開單罰款600元。（圖擷取自臉書「爆料公社二社」）

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